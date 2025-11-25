Así sería la carrera de Santi Giménez si hubiera preferido jugar en Argentina que en México, según la IA

"No me fije en lo que me convenía deportivamente ni lo que sería mejor a futuro, sino en lo que decía mi corazón", fue la explicación que Santiago Giménez dio en una entrevista en 2023 sobre por qué eligió representar a la Selección Nacional , pese a tener la posibilidad de jugar con Argentina. A menos de siete meses para el inicio de la que será su primera participación en una Copa del Mundo, la inteligencia artificial analizó qué tan distinta sería su carrera si vestía el jersey de la Albiceleste.

Pese a criarse y comenzar su carrera deportiva en México, Bebote nació en Buenos Aires, Argentina, cuando su padre, Christian Giménez, formaba parte del plantel de Boca Juniors. Por este motivo, varias veces se especuló con la posibilidad de representar al seleccionado sudamericano, aunque Santi nunca dudó en su elección. " Me siento más mexicano que argentino", aseguró.

Así sería carrera de Santi Giménez como jugador de Argentina

Si nos situáramos por unos instantes en un universo alterno en el que Giménez se decantó por Argentina, podríamos imaginar cómo habría sido su carrera. Para ello, ChatGPT llevó a cabo un arduo análisis en el que determinó el desarrollo de su carrera, paso por paso, como futbolista argentino.

"De haber optado por Argentina, es probable que su ingreso a la selección hubiese sido más difícil y paulatino. La Albiceleste cuenta con varias alternativas en el ataque, lo que podría haber limitado su presencia en torneos importantes", indicó la IA. Acorde a los datos de Transfermarkt, Julián Álvarez es el 16° futbolista más valioso del mundo y Lautaro Martínez el 28°, por lo que no le sería fácil a Bebote ganarse un lugar.

ChatGPT fue más allá y estableció: "Si Giménez hubiera conseguido debutar, podría haber sido visto más como una alternativa ofensiva (tercera o cuarta opción) que como titular garantizado, al menos al inicio". Sin embargo, aseguró que estaría en la mira de Lionel Scaloni.

Por último, estableció: "Probablemente su trayectoria en clubes no cambiaría tanto porque gran parte de su desarrollo se dio en México y Europa. Su salto a Feyenoord ya fue exitoso antes de llegar al Milán". En la actual temporada de Seie A, Bebote lleva nueve encuentros disputados y aún no logró convertir.