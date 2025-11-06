Es de Argentina y lo tiene en los genes, pero prefirió jugar en México y darle goles

Pese a representar a México, Santiago Giménez nació en Buenos Aires, Argentina, debido a que su padre jugaba por aquel entonces en Boca Juniors. Gracias a esto, Bebote tenía la posibilidad de vestir la playera albiceleste y los rumores eran fuertes. Sin embargo, tomó la decisión de ser parte de la Selección Nacional .

Más allá de que su nacimiento se diera en el país sudamericano, Santi se mudó a México junto a su familia con tan sólo tres años. A los nueve, inició su camino en el fútbol al sumarse a las categorías infantiles de Cruz Azul, equipo con el que cumpliría su sueño de llegar a ser profesional.

En una entrevista brindada en 2023, el futbolista que hoy juega en el Milan de Italia reveló el porqué de su decisión. "En un momento tuve que elegir si ir a la Selección Mexicana Sub 20 o a la de Argentina", explicó y detalló: "No me fije en lo que me convenía o sería mejor a futuro, sino en lo que decía mi corazón".

"Cuando tuve eso clara fue que elegí a México porque me siento más mexicano que argentino. Si bien nací en Argentina, toda mi vida fue aquí", explicó Giménez. Con la Selección Nacional, disputó 46 partidos y convirtió seis goles.

Giménez inició la temporada 2025/26 en el fútbol europeo con varios inconvenientes. En los primeros nueve partidos de Serie A que disputó con el Milan no pudo convertir y los rumores sobre la posible llegada de nuevos delanteros al equipo toman cada vez más fuerza.

Recientemente, el Bebote le dio una mala noticia a sus fanáticos, al revelar que se perderá los próximos partidos por una lesión en el tobillo que lo aqueja desde hace algunos meses. Por este motivo, no estará presente en los próximos amistosos del seleccionado tricolor.

Sin la presencia de Santi Giménez, México se medirá en la fecha FIFA a Uruguay y Paraguay el 15 y el 18 de noviembre respectivamente. ¿A quién elegirá Javier Aguirre para reemplazar al exdelantero de Cruz Azul?