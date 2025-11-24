Tiene nacionalidad de un país que está más arriba que México en el ranking FIFA y aun así eligió jugar aquí

En las últimas semanas, el caso del joven Brian Gutiérrez , el futbolista estadounidense naturalizado mexicano, resonó mucho debido a la expectativa por verlo sumar minutos en la Selección Nacional. Casualmente, este no es el único jugador del país vecino que quiere jugar para México, dado que Richard Ledezma reconoció abiertamente su sueño de ser citado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Pese a nacer en Phoenix, Arizona y a haber pasado por las categorías juveniles de Estados Unidos, Ledezma es hijo de mexicanos y tiene el objetivo de formar parte de la Selección Nacional en la próxima Copa del Mundo. "Me gustaría representar a México", aseguró en diálogo con el portal Mural.

Gracias a contar con la nacionalidad mexicana, Ledezma llegó a Chivas a mediados de este año y rápidamente se convirtió en un jugador clave para Gabriel Milito. En la Fase Regular del Apertura 2025 disputó 15 de las 17 jornadas (se perdió uno por una lesión muscular y otro por una expulsión) y aportó cinco asistencias.

"Es un sueño que tengo ir al Mundial", afirmó Richy y añadió: "Siento que si hacemos una buena liga con Chivas, puedo entrar ahí y estar en la Copa del Mundo". Actualmente, el Rebaño Sagrado se encuentra en los cuartos de final de la Liguilla, donde se enfrentará a Cruz Azul.

El historial de Richard Ledezma en Estados Unidos

Más allá del fuerte vínculo con el país gracias a sus padres, Ricky Ledezma no había estado en los planes de México hasta su llegada a Chivas en el último mercado. De hecho, su carrera estuvo siempre fuertemente vinculada a Estados Unidos, su país de nacimiento.

El lateral derecho no sólo jugó en la selección estadounidense Sub-20 y Sub-23, sino que llegó a debutar con la Mayor. No obstante, al sumar minutos únicamente en un juego amistoso ante Panamá en 2020, puede ser citado por el Vasco Aguirre para representar a México.

"Les dije a mis compañeros de Chivas que estoy más preparado que nunca para ir y a ver cuándo me toca", contó Ledezma en su más reciente entrevista. ¿Tendrá la oportunidad de ponerse el jersey de la Selección Nacional el año que viene?