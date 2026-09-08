Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil
Tanto Águilas como Amazonas marchan con paso perfecto con seis victorias en el mismo número de juegos y en la siguiente jornada chocarán en un partido con tintes de clásico.
Se fue una jornada más del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y hay dos equipos con paso perfecto en lo que va del semestre: Tigres UANL y Club América. Los dos clubes finalistas del semestre pasado llevan 18 puntos tras seis partidos y desde ya se candidatean para llegar a una nueva final del futbol mexicano.
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Algo bastante curioso es que los dos acérrimos rivales de América y Tigres son justamente sus escoltas. Las Chivas del Guadalajara están en el segundo lugar del Grupo B con seis unidades menos que las Águilas, mientras que, las Rayadas de Monterrey se encuentran a tres puntos de las Amazonas.
Así van los grupos del Apertura 2026 en la Liga MX Femenil
Grupo 1
- Tigres — 18 pts
- Rayadas — 15 pts
- Toluca — 13 pts
- Juárez — 9 pts
- Cruz Azul — 9 pts
- León — 9 pts
- Santos — 6 pts
- Atlante — 3 pts
- Querétaro — 3 pts
Grupo 2
- América — 18 pts
- Chivas — 12 pts
- San Luis — 12 pts
- Pumas — 9 pts
- Pachuca — 7 pts
- Xolos — 6 pts
- Atlas — 5 pts
- Puebla — 3 pts
- Necaxa — 0 pts
- Partido pendiente de la jornada 6 - Atlante vs Bravos de Juárez - martes 8 de septiembre a las 12:00 pm
Jornada 7 Liga MX Femenil Apertura 2026
Viernes 11 de septiembre
- 19:00 — Cruz Azul vs Pumas
- 20:06 — Atlas vs Atlante
Sábado 12 de septiembre
- 17:07 — Chivas vs Rayadas
- 18:10 — Juárez vs Necaxa
Domingo 13 de septiembre
- 12:00 — Puebla vs Querétaro
- 17:00 — América vs Tigres
- 17:00 — San Luis vs Santos
Lunes 14 de septiembre
- 18:00 — Toluca vs Xolos
- 19:00 — Pachuca vs León
Finalmente, se espera un duelo de poder a poder en la próxima jornada del Apertura 2026 con el choque entre las Águilas y Tigres UANL desde Coapa en el que si o si algún equipo o ambos perderán puntos.