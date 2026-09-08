Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Se fue una jornada más del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y hay dos equipos con paso perfecto en lo que va del semestre: Tigres UANL y Club América. Los dos clubes finalistas del semestre pasado llevan 18 puntos tras seis partidos y desde ya se candidatean para llegar a una nueva final del futbol mexicano.

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Algo bastante curioso es que los dos acérrimos rivales de América y Tigres son justamente sus escoltas. Las Chivas del Guadalajara están en el segundo lugar del Grupo B con seis unidades menos que las Águilas, mientras que, las Rayadas de Monterrey se encuentran a tres puntos de las Amazonas.

Así van los grupos del Apertura 2026 en la Liga MX Femenil

Grupo 1



Tigres — 18 pts

Rayadas — 15 pts

Toluca — 13 pts

Juárez — 9 pts

Cruz Azul — 9 pts

León — 9 pts

Santos — 6 pts

Atlante — 3 pts

Querétaro — 3 pts

Grupo 2



América — 18 pts

Chivas — 12 pts

San Luis — 12 pts

Pumas — 9 pts

Pachuca — 7 pts

Xolos — 6 pts

Atlas — 5 pts

Puebla — 3 pts

Necaxa — 0 pts



Partido pendiente de la jornada 6 - Atlante vs Bravos de Juárez - martes 8 de septiembre a las 12:00 pm

Jornada 7 Liga MX Femenil Apertura 2026

Viernes 11 de septiembre



19:00 — Cruz Azul vs Pumas

20:06 — Atlas vs Atlante



Sábado 12 de septiembre



17:07 — Chivas vs Rayadas

18:10 — Juárez vs Necaxa

Domingo 13 de septiembre



12:00 — Puebla vs Querétaro

17:00 — América vs Tigres

17:00 — San Luis vs Santos

Lunes 14 de septiembre



18:00 — Toluca vs Xolos

19:00 — Pachuca vs León

Finalmente, se espera un duelo de poder a poder en la próxima jornada del Apertura 2026 con el choque entre las Águilas y Tigres UANL desde Coapa en el que si o si algún equipo o ambos perderán puntos.