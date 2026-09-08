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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Tanto Águilas como Amazonas marchan con paso perfecto con seis victorias en el mismo número de juegos y en la siguiente jornada chocarán en un partido con tintes de clásico.

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Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Se fue una jornada más del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y hay dos equipos con paso perfecto en lo que va del semestre: Tigres UANL y Club América. Los dos clubes finalistas del semestre pasado llevan 18 puntos tras seis partidos y desde ya se candidatean para llegar a una nueva final del futbol mexicano.

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Algo bastante curioso es que los dos acérrimos rivales de América y Tigres son justamente sus escoltas. Las Chivas del Guadalajara están en el segundo lugar del Grupo B con seis unidades menos que las Águilas, mientras que, las Rayadas de Monterrey se encuentran a tres puntos de las Amazonas.

Así van los grupos del Apertura 2026 en la Liga MX Femenil

Grupo 1

  • Tigres — 18 pts
  • Rayadas — 15 pts
  • Toluca — 13 pts
  • Juárez — 9 pts
  • Cruz Azul — 9 pts
  • León — 9 pts
  • Santos — 6 pts
  • Atlante — 3 pts
  • Querétaro — 3 pts

Grupo 2

  • América — 18 pts
  • Chivas — 12 pts
  • San Luis — 12 pts
  • Pumas — 9 pts
  • Pachuca — 7 pts
  • Xolos — 6 pts
  • Atlas — 5 pts
  • Puebla — 3 pts
  • Necaxa — 0 pts
  • Partido pendiente de la jornada 6 - Atlante vs Bravos de Juárez - martes 8 de septiembre a las 12:00 pm

Jornada 7 Liga MX Femenil Apertura 2026

Viernes 11 de septiembre

  • 19:00 — Cruz Azul vs Pumas
  • 20:06 — Atlas vs Atlante

Sábado 12 de septiembre

  • 17:07 — Chivas vs Rayadas
  • 18:10 — Juárez vs Necaxa

Domingo 13 de septiembre

  • 12:00 — Puebla vs Querétaro
  • 17:00 — América vs Tigres
  • 17:00 — San Luis vs Santos

Lunes 14 de septiembre

  • 18:00 — Toluca vs Xolos
  • 19:00 — Pachuca vs León

Finalmente, se espera un duelo de poder a poder en la próxima jornada del Apertura 2026 con el choque entre las Águilas y Tigres UANL desde Coapa en el que si o si algún equipo o ambos perderán puntos.

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