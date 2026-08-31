Aston Villa vs Arsenal; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 de la Premier League

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más interesantes que habrá a lo largo de la temporada. La Jornada 2 de la English Premier League cerrará con el compromiso entre Aston Villa y Arsenal, motivo por el cual es preciso conocer más detalles al respecto de este duelo.

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Aston Villa y Arsenal fueron dos de los mejores equipos de la temporada pasada en Inglaterra; de hecho, los gunners finalmente terminaron con su maldición luego de convertirse en campeones de la Premier, por lo que buscarán revalidar su etiqueta de favoritos desde el inicio.

¿Cómo han quedado los últimos cinco partidos entre Aston Villa y Arsenal?

Tal y como se esperaba, los últimos cinco partidos oficiales entre el Aston Villa y el Arsenal, al menos en Premier League, refleja a la perfección la paridad que existe entre ambas instituciones, pues en esta cantidad de encuentros hay tres victorias para los visitantes por dos para los locales.

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Mikel Arteta and Per Mertesacker signed for The Arsenal fifteen years ago today ❤️ pic.twitter.com/HliDWNKqFt — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2026

En diciembre del 2023 Arsenal ganó de visitante por 1-0 ante el Aston Villa, equipo que tomó revancha cuatro meses después a través de un 2-0. En agosto del 2024 los gunners volvieron a ganar fuera de casa, aunque en diciembre el Villa recuperó un resultado positivo. Finalmente, el último juego entre ambos quedó 4-1 en favor de los actuales campeones.

¿Dónde ver EN VIVO el partidos entre Aston Villa y Arsenal?

Aston Villa llega a este duelo con muchas bajas respecto a su XI de la temporada pasada gracias a la cantidad de ventas que el club ha concretado en este mercado, mientras que el Arsenal arriba como el candidato número uno a ganar la Premier League por segunda vez consecutiva.

El Aston Villa vs Arsenal será el juego que cerrará con la Jornada 2 de la primera división inglesa, motivo por el cual este se llevará a cabo hoy lunes 31 de agosto en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México. Para verlo, únicamente tienes que sintonizar las pantallas de Fox One.