ASUS Zenbook DUO: una nueva forma de trabajar y crear

Hoy, tener una computadora que simplemente cumpla con su función ya no siempre es suficiente. Entre reuniones, proyectos, presentaciones, contenido, pendientes y momentos de creatividad, necesitamos herramientas que puedan adaptarse a nuestro ritmo y no al revés. Bajo esta idea llega la ASUS Zenbook DUO , una laptop que apuesta por una experiencia diferente al integrar dos pantallas en un diseño elegante y portátil.

La propuesta es sencilla, pero poderosa: contar con más espacio para hacer más cosas al mismo tiempo. Mientras una pantalla puede utilizarse para una videollamada, una presentación o un documento, la segunda permite consultar información, tomar notas, revisar contenido o simplemente tener a la vista aquello que necesitamos. Y cuando llega el momento de concentrarse en una sola tarea, ambas pantallas pueden convertirse en una gran superficie de trabajo.

Este innovador diseño con doble pantalla es posible gracias a la potencia de los Procesadores Intel® Core™, cuya potencia de procesado y eficiencia energética, hacen que la laptop pueda correr simultáneamente aplicaciones en ambas pantallas de forma fluida e incluso si se utiliza sin tenerla conectada a la corriente.

Esta versatilidad también permite adaptar el equipo a diferentes momentos del día. La Zenbook DUO puede utilizarse como una laptop tradicional o aprovechar sus dos pantallas en distintas posiciones, dependiendo de lo que se necesite hacer. Incluso incorpora gestos inteligentes que facilitan la interacción y permiten cambiar rápidamente entre diferentes formas de uso.

A esto se suma una experiencia visual pensada para quienes disfrutan de los detalles. Sus dos pantallas OLED de 14 pulgadas ofrecen resolución 3K, colores precisos y una gran fluidez, características que resultan especialmente atractivas para quienes trabajan con imágenes, videos, presentaciones o simplemente quieren disfrutar de sus contenidos favoritos con una excelente calidad.

La Inteligencia Artificial también forma parte de esta nueva experiencia. Como Copilot+ PC, la ASUS Zenbook DUO incorpora herramientas que pueden ayudar a encontrar información, crear y editar imágenes o traducir audio, convirtiéndose en un apoyo para las tareas cotidianas y los procesos creativos.

Esto es posible ya que integra un procesador Intel® Core™ Ultra X9 serie 3, el más poderoso de su gama, que tiene capacidades de IA que agilizan las videollamadas, mejoran la iluminación y bloquean el ruido, a la vez que aceleran las tareas cotidianas.

Y porque la productividad no siempre ocurre desde un escritorio, el equipo combina esta versatilidad con un diseño pensado para acompañarte a donde vayas. Cuenta con 32 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento, conectividad Wi-Fi 7 y una batería que puede alcanzar hasta 32 horas en modo de una sola pantalla. Además, incluye ASUS Pen y una funda protectora para facilitar su movilidad.

Más que una laptop convencional, la ASUS Zenbook DUO propone cambiar la manera en que interactuamos con nuestra computadora: tener más espacio, más posibilidades y herramientas que se adapten a cada proyecto. Una opción dirigida a quienes buscan que la tecnología no solo acompañe su día a día, sino que también les ayude a llevar sus ideas un paso más allá.