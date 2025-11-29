¡ATAJADÓN DE TOÑO RODRÍGUEZ! Paró el penal y mantiene vivas las esperanzas de Xolos
Toño Rodríguez se convirtió en el héroe de Xolos con una atajada impresionante en un penal que pudo sentenciar el partido. El guardameta reaccionó con un reflejo espectacular para mantener con vida al equipo fronterizo en la Liguilla del Apertura 2025.
Toño Rodríguez se convirtió en el héroe de Xolos con una atajada impresionante en un penal que pudo sentenciar el partido. El guardameta reaccionó con un reflejo espectacular para mantener con vida al equipo fronterizo en la Liguilla del Apertura 2025.