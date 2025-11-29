deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡ATAJADÓN DE TOÑO RODRÍGUEZ! Paró el penal y mantiene vivas las esperanzas de Xolos

Toño Rodríguez se convirtió en el héroe de Xolos con una atajada impresionante en un penal que pudo sentenciar el partido. El guardameta reaccionó con un reflejo espectacular para mantener con vida al equipo fronterizo en la Liguilla del Apertura 2025.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Toño Rodríguez se convirtió en el héroe de Xolos con una atajada impresionante en un penal que pudo sentenciar el partido. El guardameta reaccionó con un reflejo espectacular para mantener con vida al equipo fronterizo en la Liguilla del Apertura 2025.

Tigres de la UANL
Xolos de Tijuana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×