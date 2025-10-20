Atlanta Falcons 3-0 San Francisco 49ers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Atlanta Falcons y la mejor defensiva de la NFL aterrizan en Santa Clara para medirse a unos San Francisco 49ers que no contarán con Brock Purdy. Sera Mac Jones quien haga el inicio para los locales en el duelo de la Semana 7 en la NFL. El conjunto de la bahía perdió la semana pasada, mientras los emplumados vencieron de manera sorpresiva a los Bills.

La carta fuerte de Atlanta es Bijan Robinson, el versátil corredor que se encuentra entre lo mejor de la liga y que es capaz de hacer daño por aire también. Cabe recordar que la defensa de San Francisco ya no cuenta con Nick Bosa ni Fred Warner, por lo que será interesante ver cómo ajusta el equipo de Kyle Shanahan. Afortunadamente tendrán de regreso a George Kittle.