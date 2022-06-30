Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Ver gratis EN VIVO Atlante vs Atlético La Paz | Liga BBVA Expansión MX

Atlante vs Atlético La Paz cierra la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Expansión MX, duelo que marca el debut del nuevo equipo de Baja California en el certamen

Atlante vs Tampico Madero

Escrito por: Azteca Deportes

Ya se disputa la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Expansión. El cierre de la primera fecha se jugará entre Atlante vs Atlético La Paz, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

VE EN VIVO AQUÍ ATLANTE VS ATLÉTICO LA PAZ

Atlético La Paz debuta en la Liga BBVA Expansión MX

Este duelo marca el debut del conjunto de Baja California Sur, nuevo equipo del certamen formativo del futbol mexicano, prueba que no será nada fácil, pues se miden a uno de los contendientes del torneo, el Atlante, que hace un año resultó el monarca.

Te puede interesar: Promesas del futbol mexicano que se perderán los Juegos Olímpicos

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP