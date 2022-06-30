Ver gratis EN VIVO Atlante vs Atlético La Paz | Liga BBVA Expansión MX

Ya se disputa la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Expansión. El cierre de la primera fecha se jugará entre Atlante vs Atlético La Paz, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

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Atlético La Paz debuta en la Liga BBVA Expansión MX

Este duelo marca el debut del conjunto de Baja California Sur, nuevo equipo del certamen formativo del futbol mexicano, prueba que no será nada fácil, pues se miden a uno de los contendientes del torneo, el Atlante, que hace un año resultó el monarca.

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