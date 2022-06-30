Ver gratis EN VIVO Atlante vs Atlético La Paz | Liga BBVA Expansión MX

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Atlante vs Atlético La Paz cierra la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Expansión MX, duelo que marca el debut del nuevo equipo de Baja California en el certamen
Ya se disputa la Jornada 1 de la Liga BBVA MX Expansión. El cierre de la primera fecha se jugará entre Atlante vs Atlético La Paz, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México).
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Atlético La Paz debuta en la Liga BBVA Expansión MX
Este duelo marca el debut del conjunto de Baja California Sur, nuevo equipo del certamen formativo del futbol mexicano, prueba que no será nada fácil, pues se miden a uno de los contendientes del torneo, el Atlante, que hace un año resultó el monarca.
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