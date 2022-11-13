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Fútbol

Atlante se corona Campeón de la Liga BBVA Expansión MX, Apertura 2022

Los ‘Potros de Hierro’ del Atlante vencieron 3-1 a Celaya en el juego de vuelta y se coronan como los máximos ganadores de la Liga BBVA Expansión MX

Atlante levanta el título del Apertura 2022

Escrito por: Oscar Rodríguez

Atlante es Campeón de la Liga BBVA Expansión MX, Apertura 2022. Los ‘Potros de Hierro’ vencieron a Celaya por marcador global de 3-1 y levantaron el campeonato.

El equipo dirigido por Mario García se puso arriba desde el primer tiempo. Al minuto 16, Christian Bermudez fue el encargado de inaugurar el marcador en la cancha del Estadio Miguel Alemán. Luego de aprovechar un error de la defensiva local, el ‘Hobbit’ recibió el balón y definió para hacer el 1-0, tanto con el que se fueron al descanso.

Para la segunda parte, el conjunto de Celaya vio reacción. Al minuto 47 y tras una jugada colectiva, Gael Acosta sacó un disparo desde fuera del área para vencer a Humberto Hernández y hacer el 1-1 ante su gente.

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La Final se definió en tiempo extra

Con el empate a un gol, el encuentro se fue a los tiempos extra para definir la serie de la Gran Final. Al 111’, el guardameta del Celaya, Guillermo Allison, no corrió con suerte. Tras atajar un tiro de larga distancia, Maximiliano García volvió a rematar con la cabeza, el esférico pegó en el poste y rebotó en el pie del portero del cuadro de los ‘Toros’ para irse al fondo y poner el 2-1 para el conjunto azulgrana.

Finalmente, al 114’ el Atlante puso el marcador definitivo. Luego de un pase a profundidad, César Gerardo López sacó al portero e hizo el 3-1 definitivo.

Tras coronarse en el Torneo Apertura 2022, el Atlante se coloca como el equipo más ganador de la Liga BBVA Expansión MX con dos campeonatos en tres torneos. El otro título conseguido por los 'Potros de Hierro' fue hace un año, cuando en el Apertura 2021 vencieron a Tampico Madero.

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