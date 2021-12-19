Atlante es campeón de la Liga Expansión BBVA MX

El campeonato de la Liga BBVA Expansión MX llegó a su final, Atlante se impuso al Tampico Madero en la cancha del Estadio Azulgrana para coronarse por primera vez en la división de plata desde su creación.

La primera parte arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, pero poco a poco la intensidad se convertía en una falta de ideas por parte de los locales y de los visitantes.

Sin muchas oportunidades terminó el primer tiempo y la afición del Atlante que se presentó en el recinto, pedía intensidad para su equipo que podía convertirse en el primer equipo de la Liga de Expansión en coronarse como local, pues Tampico se impuso en el Estadio Azulgrana hace dos torneos y el Tepatitlán se coronó en Morelia.

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Intenso segundo tiempo

Al iniciar la segunda mitad, los Potros de Hierro salieron con intensidad para buscar una jugada que les diera la ventaja. Los visitantes no se quedarían con los brazos cruzados y buscarían de buena forma poner en predicamentos al Gansito Hernández que estaba mostrando solidez en el arco atlantista.

El goleador de los locales se haría presente en el marcador al minuto 52, Ramiro Costa rompió las redes para abrir la pizarra y darles la ilusión a los suyos. A pesar de que los visitantes no se rendían, enfrente de ellos tenían un vendaval azulgrana que no se detendría.

Costa aprovechó una mala salida al 58 para poner tierra de por medio y casi sentenciar el partido y darle el título al Atlante.

Fue al minuto 80 que una leyenda del club como el Hobbit Bermúdez, sentenció el partido con un sólido remate de cabeza que sentenciaba el partido.

Tampico Madero tenía la oportunidad de hacer el gol de la honra en los minutos finales con un penal, pero la figura del Gansito se impuso nuevamente para dejar su portería en cero.

Atlante se corona por primera ocasión y le da una alegría a su fiel afición que ha estado al pie del cañón en los últimos años.

