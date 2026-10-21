Atlante derrota con solitario gol a Juárez, que es el primer equipo eliminado del torneo

Atlante y Juárez se enfrentaron en la frontera, y luego de 76 minutos, el jugador del Potro Nico Navarro logró rematar un tiro de esquina y marcar el único gol del partido, con lo que los blaugranas sumaron tres importantes puntos en esta Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Juárez hizo poco y nada en el partido y Atlante tampoco fue algo sofisticado, pero lograron romper un empate sin goles, con lo que sumaron una victoria que aún les da esperanzas de ir a Liguilla, pues aunque es complicado, matemáticamente habría algunas esperanzas, lo cual en el caso de Bravos ya es imposible.

Juárez vs Atlante EN VIVO partido jornada 13 torneo Apertura 2026 Liga MX En el Estadio Olímpico Benito Juárez, el cuadro de Bravos recibe al Atlante

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La Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se pone en marcha con el partido entre Bravos de Juárez midiéndose ante el Atlante, en partido de media semana por esta Jornada doble. El partido se celebrará en el Estadio Olímpico de Juárez y podrás ver la transmisión EN VIVO desde las 6:50 de la tarde con la narración y comentarios de FUT AZTECA.

Este compromiso es entre escuadras que se han esforzado en el torneo pero que a estas alturas no han encontrado su mejor funcionamiento.

Atlante es el lugar 16 del torneo con apenas 11 puntos, luego de dos victorias, cinco derrotas y el mismo número de empates en este que es su regreso al máximo circuito.

En el sitio 18, está Juárez con apenas cuatro puntos luego de un triunfo y un descalabro ademas de 10 penosas derrotas que los tiene en el sótano, por lo que este juego en casa es una oportunidad para sumar unidades y pensar en remontar algunos puestos en los últimos juegos.