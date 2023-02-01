Atlante le puede competir a los equipos de la Liga MX

Luego de los cambios anunciados por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga BBVA MX tras el fracaso en la copa del Mundo de Qatar 2022, en la Federación Mexicana de Futbol pusieron sobre la mesa la propuesta de desaparecer el ascenso y descenso a partir del Apertura 2023, lo que le abriría la puerta a equipos como el Atlante para regresar a la primera división.

El perfil que buscan para el nuevo entrenador de la Selección Mexicana

El director técnico de los “Potros de Hierro”, Mario García mencionó que a pesar de que los equipos de primera división ven como inferiores a los clubes de la Liga de Expansión, el nivel de equipos como el “azulgrana” podría competir con cualquiera del máximo circuito.

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“Puede ser que desde arriba nos ven hacia abajo, pero la realidad es que el fútbol es tan mágico que si tú tienes una idea, una esencia y trabajas con tesón y disciplina, puedes acortar esas distancias que hoy encuentras con los grandes equipos que hay en primera división, la realidad es que se puede, se puede no te digo que un proyecto así pueda ser multicampeón, pero con inteligencia puede llegar a meterse a mejorar el fútbol, a dar más espectáculo, a darle más color más folclor, darle un mejor producto de esta noble afición”, mencionó Mario García en entrevista para Azteca Deportes

El Atlante se enfrentó a la Máquina de Cruz Azul el pasado 27 de enero y cayó 2-0 en La Noria en un duelo amistoso; sin embargo, frente a Pachuca ha tenido buenos encuentros, por lo que se le puede competir a cualquiera de las plantillas de la Liga MX.

“En enero estuvimos con Pachuca, ellos nos pidieron jugar porque se les cae un amistoso, no estaba pactado y como hemos jugado varias veces en este periodo nuevo, Almada nos pide, pues nos pide, y la verdad, te lo puede corroborar la gente de Pachuca son unos partidazos, de preparación de lo que tú me digas, pero son partidazos, con un nivel de fútbol que ojalá la afición hubiera podido tener acceso a esos partidos que hemos hecho con Pachuca porque te das cuenta que se puede.

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Por otro lado, Mario García destacó el crecimiento económico que tendría un equipo histórico como el Atlante al regresar a la primera división.

“Entendemos que al estar en primera división también el tema financiero se modifica en positivo para un equipo como Atlante y eso también se aplica la inteligencia y el reflejo de tu idea”, mencionó el estratega.

