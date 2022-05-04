Atlante vs Atlético Morelia EN VIVO | Horario y dónde ver la Liga de Expansión

México. Los Potros de Hierro del Atlante recibe en el Estadio de Ciudad de los Deportes al Atlético Morelia en partido correspondiente a la semifinal de ida del Torneo Clausura 2022 de la LigaBBVA Expansión.

VIDEO y Goles: Mazatlán vs Puebla | Jornada 17 | Clausura 2022 | Liga MX

El partido lo podrás ver en VIVO por el sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 20:55 horas con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.

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Cuatro son los equipos que quedan buscando el título del Torneo Clausura 2022 y en una de las semifinales se encuentran los Potros y la escuadra de Morelia.

Atlante terminó el torneo en el puesto siete de la tabla con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas con lo que sumó 25 unidades. Por su parte Atlético Morelia fue cuarto en el campeonato con siete triunfo, cuatro empates y cinco derrotas para finalizar con 27 unidades.

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Los Potros se metieron en el Repechaje enfrentando a Venados FC al que derrotaron por un gol, a cero. Ya en cuartos de final se tuvieron que eliminar con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara al que vencieron por cuatro goles por uno.

El equipo michoacano entro directo a los cuartos de final donde terminó la serie ante Mineros de zacatecas empatados a cinco goles, pero su mejor posición en la tabla hizo que avanzara Morelia.

En la temporada regular, Atlante y Atlético Morelia se vieron las caras en la jornada 13 donde los azulgranas se alzaron con la victoria por marcador de 2-0.

Cuándo ver en VIVO Atlante vs Atlético Morelia

Cuándo: Miércoles 4 de mayo.

Hora del partido Atlante vs Atlético Morelia

Hora: 20:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde ver en VIVO Atlante vs Atlético Morelia

Dónde: nuestro sitio y APP de Azteca Deportes.

No puedes perderte el encuentro de semifinales de la Liga BBVA Expansión entre Atlante y Atlético Morelia por las pantallas de Azteca Deportes.

