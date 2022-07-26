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Fútbol

Atlante vs Dorados Alineaciones confirmadas | Liga Expansión BBVA MX

Los Dorados de Sinaloa se meten al Estadio Azulgrana en busca de quitarle el buen momento al Atlante, los “Potros de Hierros” son líderes del Apertura 2022

Campeon de Campeones Liga Expansion 2021/2022 Atletico Morelia vs Atlante Final VUELTA
Elbis Sousa celebra su gol de Penal de Atlante con el que consiguen el Campeón de Campeones durante el partido Atlético Morelia vs Atlante, correspondiente al partido de Vuelta de la Gran Final Campeon de Campeones de la Temporada 2021-2022 de la Liga BBVA Expansion MX, en el Estadio Jose Maria Morelos, el 22 de Mayo de 2022.|Mexsport

Escrito por: Salvador Hernández

El Atlante vive un momento inmejorable en el Apertura 2022 de la Liga Expansión BBVA MX y ante los Dorados de Sinaloa buscarán mantenerse en la cima del actual certamen, esta partido pinta para ser vibrante y lo podrás disfrutar completamente en vivo por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial.

VER EN VIVO ATLANTE VS DORADOS

Atlante una de las mejores defensivas del Apertura 2022

El cuadro de los “Potros de Hierro” es una de las mejores defensivas del Apertura 2022, pues en 360 minutos ha recibido un solo gol.

Atlante vs Dorados de Sinaloa Alineaciones confirmadas

¿Cómo llega Atlante vs Dorados?

El conjunto de Sinaloa comenzó el torneo con malos resultados, pues perdieron en las primeras dos jornadas, los dirigidos por Rafael García recuperaron el buen paso y en la fecha 3 vencieron a los Coyotes de Tlaxcala, mientras que en la siguiente fecha dieron cuenta del Atlético La Paz.

Por su parte, los de Mario García son líderes del Apertura 2022, la parte alta de la tabla la comparten con Raya2, ambas escuadras con 10 unidades, pero el Atlante por diferencia de goles se queda con el máximo puesto.

Dorados y su racha positiva al enfrentar a Atlante

El cuadro de Dorados tiene una estadística que jugará a su favor, los dirigidos por el “Chiquis” García, tienen tres victorias seguidas al hilo.

"Será un partido fuerte, pero se puede ganar porque hemos entrenado duro”, comentó Orlando Tirado, en el último entrenamiento previo al partido que se jugará en la Ciudad de los Deportes en la capital azteca.

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Horario y dónde ver Atlante vs Dorados


Atlante vs Dorados lo podrás seguir en vivo por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes en nuestro sitio y la APP Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 4:55 pm, con la narración de Raúl Patiño, Daniel López Casarín y Marycarmen Lara.

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