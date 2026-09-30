Este equipo de la Liga BBVA MX estrenaría nuevo estadio antes que Cruz Azul

Las semanas y los meses pasan, pero en Cruz Azul solamente hay palabras de esperanza respecto al inicio de la construcción del estadio, que supuestamente iniciará a finales de este año. Pero sin que nadie lo esperara, se indicó que Atlas presentaría un proyecto ante medios de comunicación el próximo 6 de octubre para anunciar que construirá su nuevo inmueble, lo cual daría inicio a la etapa con los nuevos dueños. Esto se sabe del proyecto rojinegro.

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¿Atlas tendrá nuevo estadio antes que Cruz Azul?

Aunque no son competencias, los rojinegros del Atlas darían una sorpresa enorme al anunciar un proyecto que se presentaría ante las instancias correspondientes para iniciar la construcción de un nuevo estadio, el cual sería en cierta medida un proyecto en conjunto con la Universidad de Guadalajara. La intención sería hacer un complejo deportivo, que atraería flujo económico alrededor de la Universidad y de la zona en Guadalajara donde se planea levantar el inmueble.

Esta información la filtró un medio de circulación nacional y generó conversación de inmediato, pues el equipo cambió de dueños de manera oficial el pasado mes de julio. Ante eso, la inversión sería total y lo primero sería levantar un estadio en alrededor de dos años. Con esto, los rojinegros seguirían en el plan de reconstrucción tras años complicados después de alcanzar su bicampeonato entre 2021 y 2022.

Según la información compartida, la zona donde hay más posibilidades de lograr este megaproyecto es en Calle 2, en lo que se puede definir como un polígono entre Camino a Constituyentes y Camino a Los Belenes. Según los planes, es una zona que tiene acceso cercano a transporte público, la zona de la universidad y con las opciones de expandir el complejo cuando el estadio quede listo.

¿Qué noticias hay sobre el nuevo estadio de Cruz Azul?

Aunque esta información de Atlas se confirmaría en próximas horas o días, del lado de Cruz Azul la situación no luce tan esperanzadora. Realmente no se han anunciado avances para el inicio de construcciones, que supuestamente iniciarán a finales de este año. Lo único que ha existido en semanas recientes son palabras de Víctor Velázquez, indicando que el proyecto está firme y que comenzará en breve la parte palpable que el aficionado podría ver al iniciarse la edificación del inmueble.