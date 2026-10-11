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Atlas vs Chivas: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 10 de octubre, partido de la Jornada 11 de la liga BBVA MX; marcador online

El cuadro de Atlas se mide ante Chivas, en duelo de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX; el encuentro sucede en un momento muy competitivo para ambas escuadras.

atlas chivas liga mx jornada 11

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Atlas vs Chivas EN VIVO Jornada 11 Liga MX Apertura 2026

Atlas y Chivas se enfrentan en juego de la Jornada 11 en la cancha del Estadio Jalisco, partido que llama la atención al ser una edición más del vibrante Clásico Tapatío, que divide Jalisco por la rivalidad añeja que hay entre ambas escuadras, que en la cancha buscan el resultado cuando el torneo Apertura 2026 está en su recta final.

El Clásico Tapatío llama la atención también, porque los equipos aparecen en buenos sitios en el curso regular, lo que genera la expectativa de que será un duelo muy competido, donde los dos claramente buscarán los tres puntos, pero también buscarán vencer por el orgullo que es derrotar al 'odiado rival'.

Los antecedentes entre Atlas vs Chivas en los últimos 5 juegos de Liga MX

Atlas 1-2 Chivas 7 de marzo 2026 Clausura 2026

Chivas 4-1 Atlas 25 de octubre 2026 Apertura 2026

Atlas 1-1 Chivas 19 de abril 2025 Clausura 2025

Chivas 1-2 Atlas 21 de noviembre 2024 Apertura 2024

Chivas 2-3 Atlas 5 de octubre 2024 Apertura 2024

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