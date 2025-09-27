deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Atlas 1-0 Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, hoy sábado 27 de septiembre; marcador online

Los Rojinegros del Atlas recibirán en el Estadio Jalisco a los Rayos de Fernando Gago en un duelo vital para ambos equipos si quieren liguilla en este Apertura 2025.

Erick De la Rosa
Liga MX
Duelo vital entre Atlas del Guadalajara y los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Ambos clubes están fuera de zona de liguilla directa y también del play-in por lo que es importante que saquen unidades en los partidos que les restan en la fase regular.

El club hidrocálido tiene nueve unidades de momento y un triunfo los metería de lleno por las posiciones del play-in. Por otro lado, el conjunto tapatío es penúltimo de la clasificación general con siete puntos y si quiere estar en la fase final del torneo, tendrá que sacar unidades desde hoy.

