Atlas 1-0 Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, hoy sábado 27 de septiembre; marcador online

Duelo vital entre Atlas del Guadalajara y los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Ambos clubes están fuera de zona de liguilla directa y también del play-in por lo que es importante que saquen unidades en los partidos que les restan en la fase regular.

El club hidrocálido tiene nueve unidades de momento y un triunfo los metería de lleno por las posiciones del play-in. Por otro lado, el conjunto tapatío es penúltimo de la clasificación general con siete puntos y si quiere estar en la fase final del torneo, tendrá que sacar unidades desde hoy.