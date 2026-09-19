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Atlas vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 19 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el Atlas vs Pumas resultado del partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Atlas vs Pumas en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Sigue la actividad de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer juego en disputarse de este sábado 19 de septiembre del 2026 es el Atlas vs Pumas.

El encuentro se disputa en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Jalisco. Dos equipos que se encuentran fuero de los puestos de Liguilla por lo que llevarse la victoria hoy, es clave para meterse a la lucha.

  • Atlas vs Pumas
  • Lugar: Estadio Jalisco
  • Fecha: 19 de septiembre del 2026
  • Horario: 17 horas tiempo del centro de México

Así llegan Atlas y Pumas

Los Rojinegros de Hernán Crespo suman 13 puntos en 8 partidos disputados en los que acumulan 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas, con 12 goles a favor y 14 en contra. Ocupan la novena posición, pero llegan en una racha negativa pues en la última fecha recibieron una goleada 5-2 ante Toluca que extendió su racha sin victorias a tres partido.

Por su parte, los Universitarios de Esteban Solari tienen 11 puntos en 8 juegos con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con 11 goles a favor y 12 en contra. Están en el puesto 11 y llegan con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros.

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