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Atlético Morelia se corona campeón de la Liga de Expansión

Tras un partido parejo entre Atlético Morelia y Cimarrones de Sonora, la Liga BBVA de expansión MX ya tiene campeón, mismo que se definió agónicamente

Atlético Morelia es campeón de l aLiga de expansión MX
.|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

Después de 180 minutos de auténtica locura, la Liga de Expansión MX ya tiene campeón, pues Morelia y Cimarrones lo dejaron todo hasta el último momento, más cuando la serie estuvo empatada por un buen tiempo, pero con gol de Luis Pérez el equipo michoacano se corona como el nuevo ‘Monarca’.

Esta serie fue sumamente pareja de inicio a fin y es que tanto el Atlético Morelia como Cimarrones buscaron el gol aunque sin arriesgar de más, por lo que el 0-0 se mantuvo hasta las instancias finales.

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Hay que recordar que la ida también culminó 0-0, por lo que el campeón se definiría casi como un ‘gol gana’.

El duelo fue intenso, donde hubo buenas llegadas de ambos lados y el Atlético Morelia comenzó a dominar ligeramente, ya que las oportunidades de peligro fueron generadas por su ofensiva.

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Acosta y Vergara tuvieron buenas aproximaciones para el cuadro michoacano pero no hubo suerte, ya que el arquero Gabino Espinoza estuvo atento y no permitió la caída de su arco.

Cimarrones buscó emparejar las acciones, trató de atacar pero el ataque del equipo de Gabriel Pereyra no sería efectivo, por lo que los minutos pasarían, los goles no llegarían y así nos iríamos hasta la recta final en este duelo de la Liga de Expansión MX.

Al minuto 81 del encuentro mandarían un centro desde la banda izquierda y Luis Ernesto Pérez remataría de cabeza fuerte y certero, por lo que con este único gol y ante una marca muy mala de Cimarrones, Morelia se coronaría en la Liga de Expansión MX.

Finalmente, al 90+4' hubo un contragolpe donde Cimarrones no pudo detener a los rivales, por lo que estando solo dentro del área, le pasaron el balón a Javier Ibarra, lo empujó y con ello selló su campeonato.

Atlético Morelia por fin se coronó campeón

En el corto historial de campeones que hay dentro de la Liga de Expansión, el Atlético Morelia ya había jugado y perdido una Final, misma que tuvo lugar en el Guardianes 2021 y cayeron ante Tepatitlán.

Ahora, tras unos meses de diferencia, el equipo michoacano por fin se ha coronado, empatando con un trofeo al Atlante, Tampico y el ya mencionado Tepatitlán.

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