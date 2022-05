Guillermo Ochoa sueña con jugar en el Real Madrid antes del retiro

Guillermo Ochoa es uno de los mejores porteros que ha tenido México, por ello y tomando en cuenta su gran habilidad, el meta del América sueña en grande pensando en el retiro, ya que previo a colgar los guantes se ve jugando en un gigante como lo es el Real Madrid.

El arquero mexicano ya ha tenido experiencia jugando en Europa, aunque no en un equipo tan grande como el Real Madrid, pues estuvo en la Ligue 1, LaLiga Española, Jupiler League (Bélgica) y adquirió mucha experiencia con distintos clubes, por ello estar en los ‘Merengues’ es su sueño.

Guillermo Ochoa regresa al nido

Ochoa se ve jugando en el Real Madrid

En entrevista a un medio local, Paco Memo confesó que aún se siente con energía para seguir demostrando que tiene calidad, es por ello que, ahora que sigue en activo y buena forma, sueña con dar el salto de calidad a un equipo de jerarquía.

Pese a que en julio del presente año Guillermo Ochoa cumplirá 37 años, el arquero del América y la Selección Mexicana se ve haciendo cosas grandes, pues piensa en ganar la Liga MX, tener un buen rol en Qatar 2022 y después, quizá, llegar al Real Madrid.

“Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid; todavía no me retiro”, dijo el arquero mexicano.

La experiencia de Ochoa jugando en España

Hace unos años, previo a regresar al América, Guillermo Ochoa pudo enfrentarse a los mejores jugadores de España, ya que estuvo por un buen tiempo en LaLiga.

Del 2014 al 2016 estuvo con el Málaga y de ese año a 2017 jugó con el Granada; desgraciadamente en España vivió un nuevo descenso, recordando que con el Ajaccio en Francia perdió la categoría.