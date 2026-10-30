HORA EXACTA para ver Atlético de San Luis vs Atlas este viernes 30 de octubre por la Liga MX; qué necesita el Atlas para amarrar la clasificación

El partido entre el San Luis contra el Atlascomienza este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera. En el encuentro de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, los Rojinegros necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para asegurar matemáticamente su clasificación a la Liguilla.

La recta final del campeonato encuentra al Atlas en una posición que pocos habrían imaginado al comienzo del torneo. El equipo dirigido por Hernán Crespo ocupa el cuarto lugar de la tabla general con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Los Rojinegros llegan impulsados por una victoria de 4-3 sobre Puebla, un resultado que los mantiene entre los seis mejores equipos del campeonato, los puestos que otorgan acceso directo a la fase final.

¿Desde dónde apoyarán al ❤️🖤? #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel https://t.co/D87y0bzJVU — Atlas FC (@AtlasFC) October 30, 2026

Enfrente estará un Atlético de San Luis que también tiene razones para jugarse el partido como una final. Los potosinos suman 19 unidades, ocupan el undécimo puesto y están a un punto de la zona de clasificación.

¿Qué necesita Atlas para asegurar su clasificación a la Liguilla?

Atlas tiene 24 puntos y podría llegar a 27 si derrota al Atlético de San Luis. Sin embargo, la victoria por sí sola no garantiza matemáticamente su boleto, pues todavía hay equipos que podrían alcanzarlo o superarlo en las últimas jornadas.

El conjunto de Hernán Crespo necesita sumar los tres puntos y esperar que sus perseguidores pierdan unidades para acercarse a la clasificación definitiva.

Toluca, León, Tijuana y Monterrey son algunos de los clubes cuyos resultados podrían influir en la situación del Atlas.

Con nueve puntos todavía disponibles, una victoria en San Luis permitiría a los Rojinegros dar un paso importante hacia la Liguilla y fortalecer sus posibilidades de terminar entre los seis primeros lugares.

Atlético de San Luis vs Atlas: horario y dónde ver EN VIVO

