Atlético de San Luis vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este martes 20 de octubre del 2026, arranca la actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 y uno de los primeros encuentros en disputarse es el partido de Atlético de San Luis vs Querétaro. El juego arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis vs Querétaro

Horario: 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

Sede: Estadio Alfonso Lastras



Así llegan Atlético de San Luis y Querétaro

Atlético de San Luis llega necesitado de puntos en casa ante un Querétaro que busca reponerse de una goleada y mantenerse en puestos de Liguilla.

Atlético de San Luis llega en el lugar 15 de la tabla con 13 puntos conseguidos tras 12 jornadas. Hasta el momento, llega con 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. No han tenido una buena campaña en las victorias pero le han logrado competir a equipos que se encuentran lo más alto de la tabla. En la jornada anterior, terminaron empatando 1-1 de visitante ante Toluca.

Por otra parte, Querétaro llega en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos conseguidos tras 11 jornadas disputadas, teniendo un juego pendiente. Los Gallos registran 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, siendo para muchos uno de los caballos negros del torneo.

Los dirigidos por el "Chino" González, llegan de perder 5-0 ante Santos Laguna por lo que han generado ciertas dudas en la afición, pero esperan hoy recomponer su camino.

¿Dónde mirar en vivo Atlético de San Luis vs Club Querétaro de Fútbol?

Podrás ver en vivo el resultado, jugadas, alineaciones, goles y todas las actualizaciones del partido entre Atlético de San Luis vs Querétaro en esta cobertura que estamos haciendo en directo de la transmisión.