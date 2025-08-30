Atlético de San Luis 0-0 Toluca EN VIVO: Sigue gratis y ONLINE el resultado del partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 29 de agosto; marcador online

Este viernes 29 de agosto de 2025, inicia la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros partidos es el Atlético de San Luis vs Toluca. El juego se disputará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El Atlético de San Luis, se encuentra en la décima posición de la tabla con seis puntos. Tras seis partidos, registran dos victorias, cero empates y cuatro derrotas. El equipo no ha logrado mantener un nivel constante en los encuentros, pero busca revertir su camino.

En el caso de Toluca, llega en el sexto lugar con 10 puntos conseguidos. Registra tres victorias, un empate y dos derrotas. Llega en una racha negativa al quedar eliminado de la Leagues Cup y tras haber perdido 1-0 en la Jornada 6 ante Cruz Azul.