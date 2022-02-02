La épica atrapada de Santonio Holmes | Grandes momentos del Super Bowl

Recordamos uno de los momentos más icónicos en la historia de los Super Bowls. Nos remontamos a la edición número XLIII en el año 2008.

Arizona anotó faltando poco tiempo en el partido, sin embargo, aparecería un héroe, de nombre Santonio Holmes. El receptor número 10 de los Steelers no le dejaba de pedir a su quarterback, Ben Roethlisberger, que le diera el balón.

Fue en la última serie ofensiva de ‘La Cortina de Acero’ cuando todo cambió. El ‘Big Ben’ demostró estar hecho para los partidos de alta presión. Con tan solo 38 segundos en el reloj y en segunda y gol, el número 7 lanzó el balón para encontrar en un diminuto rincón a su receptor; Holmes, levantó ambas manos para atrapar el ovoide y amarró los dos pies a la zona de anotación, simulando la figura de una bailarina de ballet, para poner el marcador 26 a 23 en favor de los Acereros. Con esta anotación, Pittsburgh se convertiría en el equipo más ganador de la NFL, tras conseguir su sexto trofeo Vince Lombardi.

Super Bowl LVI con el equipo de Ritual NFL

El Super Bowl LVI estará en TV Azteca Deportes el próximo domingo 13 de diciembre.

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