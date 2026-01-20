Audi destapa su primer auto de Fórmula 1 y ya causó controversia

Audi ya dio el primer paso que todos esperaban. La marca alemana presentó oficialmente la imagen de su primer monoplaza de Fórmula 1 y, con ello, comenzó de manera formal su cuenta regresiva hacia el gran objetivo: competir por títulos en la nueva era del campeonato.

La escudería alemana se convirtió en el cuarto equipo en revelar su decoración para la temporada 2026, en un evento realizado en Berlín que no fue casualidad. El escenario marcó el arranque simbólico de un proyecto que busca algo más que participar: Audi quiere impacto inmediato y relevancia a largo plazo.

El auto, identificado como R26, luce una combinación de colores titanio y rojo lava, una paleta agresiva que refleja el ADN de la marca y que deja claro que no llega a la Fórmula 1 para pasar desapercibida. La presencia del nuevo patrocinador principal, Revolut, también ocupa un lugar protagónico en una imagen moderna y pensada para una nueva generación de aficionados.

Highlights of the R26 launch ⬇️❤️#audif1 pic.twitter.com/Zwk5YVnaD6 — Audi F1 Racing Team (@audi_f1stars) January 20, 2026

El primer Audi de F1 ya rodó… y el proyecto avanza

Aunque esta fue su presentación oficial, el monoplaza ya tuvo su primer contacto con el asfalto. Audi realizó recientemente un filming day en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un paso clave dentro de su proceso de validación antes de entrar en pruebas más exigentes.

El siguiente punto en el calendario será el shakedown privado en Barcelona, previo a las pruebas oficiales de pretemporada que se realizarán en Bahréin a mediados de febrero. Ahí, por primera vez, el proyecto alemán será observado sin filtros por el resto del paddock.

R26 with branding, launch event pictures #audif1 pic.twitter.com/WAm4E6SgRl — Audi F1 Racing Team (@audi_f1stars) January 20, 2026

En lo deportivo, el equipo mantiene estabilidad. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto continuarán como pilotos para 2026, bajo la dirección de Jonathan Wheatley, en una estructura que combina experiencia, juventud y una visión a largo plazo.

Audi seguirá operando principalmente desde Hinwil, heredando la base de Sauber, pero con un cambio clave: a partir de 2026 será también fabricante de unidades de potencia. Ese detalle convierte a este proyecto en uno de los más ambiciosos de la parrilla.