Pato O’Ward confirma su participación en la F1 2026 tras firmar con McLaren

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar y, con ello, poco a poco las escuderías afinan detalles para una campaña histórica. Una de ellas es precisamente McLaren, quien contará con la presencia del mexicano Pato O’Ward como uno de sus pilotos de F1 para este año.

Como sabes, McLaren sorprendió a propios y extraños luego de ser la escudería ganadora en cuanto a pilotos y constructoras se refiere el año pasado. Por ende, buscarán hacer el doblete y bicampeonato y, por qué no, ayudarse del Pato O’Ward para lograr este cometido. ¿Lo conseguirá?

Pato O’Ward vuelve a la F1 con McLaren

Fue hace unos días cuando McLaren confirmó un nuevo contrato de renovación con el Pato O’Ward, quien con ello se mantendrá como el piloto de reserva de la escudería por tercer año consecutivo y que, en adición de ello, continuará con sus responsabilidades dentro de la IndyCar Series.

La gente vitorea a pato oward en el Foro Sol y abuchea a los Red Bull.#formula1#f1#gpmexico pic.twitter.com/MR1C3aehe3 — infiltrado en la formula 1 (@infiltradoenf1) October 24, 2025

Es así como el regiomontano de 26 años de edad se une a Checo Pérez como los pilotos mexicanos que harán acto de presencia en la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual promete ser una de las más intensas y disputadas considerando los cambios que la marca ha hecho a fin de que los equipos sean más equitativos.

Del mismo modo, McLaren confirmó que el Pato O’Ward compartirá asiento con Leonardo Fornaroli, quien es campeón de la Fórmula 2. Cabe decir que el 2025 del regio fue uno de los mejores años de su carrera y, al completar los puntos necesarios para la Superlicencia, podría ver acción en algún momento en la F1 para su escudería.

¿Qué pilotos son favoritos a ganar la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Al ser el vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo, luce imposible no colocar a Lando Norris como el candidato número uno a ganar la temporada 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, junto a él aparecen otros personajes de renombre como Max Verstappen, George Russell y Oscar Piastri.