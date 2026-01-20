El Cadillac que probó Checo Pérez en Silverstone encendió las alarmas en la Fórmula 1

Cadillac ya está en la Fórmula 1. No en los comunicados, no en los renders, sino en el asfalto. Y lo hizo de la forma más disruptiva posible: con un monoplaza experimental, sin nombre oficial, cargado de soluciones propias y pilotado por Sergio Pérez en Silverstone.

Mientras otros equipos cuidan cada imagen y cada detalle público, Cadillac decidió lo contrario: salir a rodar primero y explicar después. El coche que completó 200 kilómetros en el trazado británico fue, en los hechos, una declaración de principios.

No es un “show car”. Tampoco una maqueta. Es el primer Cadillac real.

Un Cadillac que rompe con lo establecido

El monoplaza que manejaron Checo Pérez y Valtteri Bottas no responde a ninguna plantilla conocida. Aunque utiliza unidad de potencia Ferrari, el equipo estadounidense evitó copiar soluciones completas del Cavallino Rampante y apostó por un desarrollo propio.

El chasis fue diseñado y fabricado en Gran Bretaña, bajo la dirección técnica de Nick Chester, con asesoría directa de Pat Symonds. Nada de piezas “prestadas” fuera del reglamento: Cadillac quiere propiedad intelectual total desde el primer día.

Incluso en áreas donde se esperaba una dependencia mayor, el equipo tomó caminos alternativos. Frenos distintos, conceptos aerodinámicos propios y una filosofía clara: no llegar a la F1 como cliente, sino como constructor real.

Lo que revelaron las imágenes… y lo que Cadillac escondió

Las pocas imágenes que circularon desde Silverstone dejaron pistas muy claras. El coche no llena completamente el volumen reglamentario, algo intencional para reducir peso y resistencia. Los laterales aparecen excavados, el morro insinúa una geometría agresiva y la zona trasera evita soluciones “clásicas” que la FIA había sugerido en sus renders.

Las tomas de aire son estrechas y elevadas, con un sistema adicional sobre el motor que sugiere una gestión térmica diferente. En aerodinámica, Cadillac mostró solo lo indispensable: conceptos básicos visibles y otros deliberadamente ocultos.

Checo Pérez, pieza clave desde el inicio

Que Sergio Pérez haya sido el encargado de rodar este coche no es menor. Cadillac no lo ve solo como piloto, sino como referencia técnica en un proyecto que quiere acelerar su curva de aprendizaje desde el primer día.