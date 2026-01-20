Explota la polémica en la F1: Audi se une a los equipos que exigen investigar a Mercedes y Red Bull

La Fórmula 1 vuelve a caminar por una cornisa peligrosa. A menos de dos años del inicio de la nueva era técnica, Audi encendió una alarma que nadie esperaba escuchar tan pronto: la igualdad de condiciones podría estar en riesgo incluso antes de que los motores de 2026 debuten en pista.

Te puede interesar: Audi destapa su primer auto de Fórmula 1 y ya causó controversia

La marca alemana se unió al grupo de equipos que presionan a la FIA para que investigue a fondo los rumores que rodean a Mercedes y Red Bull, dos gigantes señalados por presuntamente explotar una zona gris del reglamento de unidades de potencia. El problema no es menor: podría tratarse de una ventaja bloqueada durante toda la temporada.

La Fórmula E regresó a México en manos de Azteca Deportes | Fórmula E

El punto débil del reglamento que amenaza con romper la parrilla

El foco de la controversia está en la relación de compresión de los nuevos motores híbridos. Para 2026, el reglamento redujo ese parámetro, una decisión clave para el equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Sin embargo, la normativa no contempla mediciones dinámicas cuando el motor está en plena operación.

Ahí es donde aparece la sospecha. Algunas escuderías creen que ciertos fabricantes estarían utilizando materiales específicos en componentes internos que, al expandirse con la temperatura, alteran la compresión real en condiciones de carrera. Todo dentro del papel… pero lejos del espíritu de la norma.

Desde Audi, el mensaje fue claro: permitir una interpretación creativa sería repetir errores históricos que marcaron campeonatos completos. La comparación con viejas polémicas técnicas no tardó en surgir, y el temor es el mismo de siempre: llegar tarde cuando el daño ya es irreversible.

🚨 Tensión en la F1:



Audi encendió las alarmas y exigió a la FIA revisar si Mercedes y Red Bull están explotando una laguna del reglamento 2026 en los motores. No es el único equipo incómodo… pero sí el primero en decirlo en voz alta. 🔥🏎️ pic.twitter.com/Xgv6EgowkU — Gabo Martínez (@gabomrubio) January 20, 2026

Te puede interesar: Pato O’Ward confirma su participación en la F1 2026 tras firmar con McLaren

La FIA, bajo presión y sin respuestas inmediatas

Mientras Red Bull minimiza el asunto y lo califica como exageración, el organismo rector insiste en que no hay pruebas concluyentes. Pero el debate ya está sobre la mesa y promete dominar las próximas reuniones técnicas.

El problema es el tiempo. Aunque se detectara una irregularidad, corregirla no sería sencillo en una era de motores prácticamente congelados. Y eso es lo que más inquieta a Audi y a varios fabricantes: quedarse atrapados un año entero viendo cómo otros se benefician de una ventaja imposible de recuperar.