¿Cuánto pesó la ausencia de Raúl Jiménez en la goleada ante Colombia?

La Selección Mexicana vivió una noche para el olvido este sábado 11 de octubre al caer por goleada 4-0 ante Colombia en partido de preparación disputado en Dallas. Más allá del marcador abultado, lo que más llamó la atención fue la falta de contundencia ofensiva del equipo dirigido por Javier Aguirre, que extrañó profundamente a su delantero estrella: Raúl Jiménez.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

¿Por qué no fue convocado Raúl Jiménez?

El atacante del Fulham no fue convocado para esta Fecha FIFA debido a una lesión sufrida en la Premier League durante el duelo ante Aston Villa, lo que lo dejó fuera de los compromisos ante Colombia y Ecuador. Su ausencia pesó más de lo esperado, especialmente considerando su impacto reciente con el el conjunto Azteca.

La importancia de Raúl Jiménez en el ataque de la Selección Mexicana

En los últimos cuatro partidos antes de esta jornada —ante Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Honduras— Jiménez anotó tres goles, que se tradujeron en dos victorias y un empate para el combinado nacional. Su capacidad para generar peligro, retener el balón y definir en momentos clave había sido fundamental para el esquema del Vasco, que ahora se vio obligado a improvisar en el ataque.

También te puede interesar:



Sin el “Lobo de Tepeji”, México careció de profundidad y presencia en el área rival. El equipo fue superado en todos los sectores del campo por una Colombia que mostró intensidad, orden y pegada. El primer gol llegó tras una jugada a balón parado, y a partir de ahí, los cafetaleros dominaron el encuentro sin respuesta por parte de México.

La convocatoria de Javier Aguirre incluyó regresos como los de Julián Quiñones y Carlos Acevedo, pero la falta de Jiménez y de otros referentes como Edson Álvarez —también ausente por lesión— dejó al equipo sin liderazgo ni equilibrio.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, esta derrota enciende las alarmas. México necesita recuperar a sus figuras clave y ajustar su funcionamiento colectivo si quiere competir al más alto nivel. Raúl Jiménez, con su experiencia y olfato goleador, sigue siendo una pieza indispensable en el engranaje ofensivo del conjunto mexicano.

