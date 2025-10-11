Estrella en el América, desplazado en Tigres, y sería nuevo refuerzo de Cruz Azul

En Cruz Azul se avecina una sacudida silenciosa… y peligrosa para el resto de la Liga MX.

Mientras el equipo de Nicolás Larcamón avanza a paso firme en el torneo, en La Noria ya se cocina un movimiento que podría cambiarle la cara al plantel de cara al 2026. Un jugador con pasado de estrella y presente turbulento podría convertirse en el fichaje más mediático del invierno.

La estrella que dejó de brillar… y ahora podría cambiar de camiseta.

El nombre que retumba en los pasillos no es nuevo.

Sebastián Córdova, mediapunta mexicano que alguna vez fue joya de la liga, entrena apartado en Tigres y su futuro es una incógnita. La ruptura con la directiva es un hecho: no renovará contrato y ya no forma parte de los planes de Guido Pizarro.

Y ahí es donde entra Cruz Azul.

La directiva encabezada por Iván Alonso tiene un objetivo claro: rodear mejor a José Paradela. Ni Mateusz Bogusz ni Luka Romero han logrado consolidarse como ese socio ofensivo que necesita el equipo. Por eso, el interés en Córdova ha cobrado fuerza en las últimas semanas.

Cruz Azul afila el mercado de invierno

Córdova no atraviesa su mejor momento deportivo, pero su perfil encaja perfectamente en el plan futbolístico de Larcamón: mexicano, talentoso, con capacidad para asociarse y desequilibrar.

En La Noria lo ven como una apuesta de alto impacto: un fichaje capaz de encender la tribuna y elevar el techo futbolístico del equipo.

La operación podría acelerarse si llega una oferta por Bogusz, valuado en 10 millones de dólares. El polaco, que no terminó de explotar, dejaría una vacante lista para un nuevo referente ofensivo.

No es el único nombre en la mesa: Roberto Alvarado también está en la órbita cementera. Pero el caso Córdova tiene un matiz especial… porque esta vez, el jugador está en la puerta de salida y Cruz Azul tiene la oportunidad perfecta para dar el golpe.