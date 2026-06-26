La bendición de Australia: por qué todos la quieren enfrentar en el Mundial 2026

Australia volvió a instalarse entre los mejores equipos de una Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Aunque no figura entre los principales candidatos al título, una estadística histórica comenzó a llamar la atención entre aficionados y medios deportivos de todo el mundo.

Luego de finalizar su participación en el Grupo D, los Socceroos consiguieron avanzar a la ronda eliminatoria por tercera ocasión en su historia. La clasificación reavivó un dato que se repitió en las dos ocasiones anteriores en las que el conjunto oceánico logró superar la fase de grupos.

Australia y una coincidencia que ilusiona en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La primera vez que Australia alcanzó los octavos de final fue en Alemania 2006. En aquella edición cayó 1-0 ante Italia con un polémico penal convertido por Francesco Totti en los minutos finales. Lo llamativo es que la Azzurra terminó levantando el trofeo semanas después.

La historia volvió a repetirse en Qatar 2022. Australia avanzó nuevamente a la fase eliminatoria y se encontró con Argentina en octavos de final. El conjunto sudamericano se impuso por 2-1 y posteriormente conquistó la Copa Mundial tras derrotar a Francia en la final.

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Las dos veces que Australia logró superar la fase de grupos fue eliminada por la selección que terminó consagrándose campeona del torneo. El dato se volvió viral en redes sociales porque muchos aficionados consideran que enfrentar a Australia podría convertirse en una especie de amuleto para los aspirantes al título. Aunque se trata únicamente de una coincidencia estadística, la curiosidad ganó fuerza conforme avanzan los cruces eliminatorios.

Además, los Socceroos han demostrado ser un rival incómodo. Su disciplina táctica, intensidad física y capacidad para competir ante selecciones de mayor jerarquía los convierten en un adversario que pocos quieren subestimar. Ahora, Australia buscará romper esa tendencia histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En lugar de convertirse en el último escalón de un futuro campeón, intentará seguir avanzando y protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

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