Dónde y en qué estadio se juega el partido Paraguay vs Australia en el Mundial 2026
Las selecciones se enfrentan en la última jornada del Grupo D con la intención de cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Paraguay y Australia disputarán este jueves 25 de junio uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El compromiso se jugará en territorio estadounidense y forma parte de la jornada definitiva que definirá las posiciones finales del sector.
El encuentro está programado para las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, y tendrá como escenario el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en el Área de la Bahía de San Francisco, California.
¿Dónde se juega el Paraguay vs Australia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
El partido se celebrará en el Estadio de la Bahía de San Francisco, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. El inmueble alberga encuentros de la fase de grupos y también recibirá partidos de las rondas eliminatorias del torneo, convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes de la competencia.
Datos del partido Paraguay vs Australia
- Partido: Paraguay vs Australia
- Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
- Hora en México: 20:00 horas
- Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco
- Ciudad: Área de la Bahía de San Francisco, California
- Grupo: D
- Árbitro: Clément Turpin
Así llegan Paraguay y Australia
Las dos selecciones afrontan la última jornada del Grupo D buscando cerrar de la mejor manera posible su participación en la fase de grupos. El resultado podría influir en la posición final dentro del sector y en las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
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La actividad del Grupo D concluirá de manera simultánea con el encuentro entre Estados Unidos y Turquía, tal como establece el reglamento de la FIFA para evitar ventajas deportivas en la definición de los grupos.
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