Dónde y en qué estadio se juega el partido Paraguay vs Australia en el Mundial 2026

Paraguay y Australia disputarán este jueves 25 de junio uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El compromiso se jugará en territorio estadounidense y forma parte de la jornada definitiva que definirá las posiciones finales del sector.

El encuentro está programado para las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, y tendrá como escenario el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en el Área de la Bahía de San Francisco, California.

¿Dónde se juega el Paraguay vs Australia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido se celebrará en el Estadio de la Bahía de San Francisco, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. El inmueble alberga encuentros de la fase de grupos y también recibirá partidos de las rondas eliminatorias del torneo, convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes de la competencia.

Datos del partido Paraguay vs Australia



Partido: Paraguay vs Australia

Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora en México: 20:00 horas

Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco

Ciudad: Área de la Bahía de San Francisco, California

Grupo: D

Árbitro: Clément Turpin

Así llegan Paraguay y Australia

Las dos selecciones afrontan la última jornada del Grupo D buscando cerrar de la mejor manera posible su participación en la fase de grupos. El resultado podría influir en la posición final dentro del sector y en las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

TE PUEDE INTERESAR:

La actividad del Grupo D concluirá de manera simultánea con el encuentro entre Estados Unidos y Turquía, tal como establece el reglamento de la FIFA para evitar ventajas deportivas en la definición de los grupos.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.