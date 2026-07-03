Australia vs. Egipto: qué dicen las apuestas y simulaciones para este partido de 16avos del Mundial 2026

Australia y Egipto se enfrentan por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un cruce que despertó la atención en varios aficionados por un factor en particular: no hay un favorito amplio, pero las apuestas y los modelos de predicción inclinan la balanza hacia el conjunto africano.

El partido se juega este viernes 3 de julio en el Estadio Dallas, en Arlington, con un boleto a Octavos de Final en disputa. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde, por lo que el margen de error será mínimo desde el primer minuto.

Qué dicen las apuestas del Australia vs Egipto

De acuerdo con las principales referencias del mercado internacional, Egipto llega como ligero favorito para ganar el partido en los 90 minutos. Las cuotas colocan al equipo africano por debajo de Australia en el pago, lo que refleja una mayor probabilidad de triunfo para los Faraones.

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La tendencia se repite en el mercado de clasificación. Egipto también aparece mejor posicionado para avanzar a la siguiente ronda, incluso en un escenario donde el encuentro pueda extenderse al tiempo extra o definirse por penales.

La diferencia, sin embargo, no es amplia. Australia se mantiene como un rival competitivo y el empate dentro del tiempo regular aparece como una posibilidad real en las proyecciones. Por eso, el cruce se perfila como uno de los más cerrados de esta ronda.

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Qué dicen las simulaciones para Australia vs Egipto

Las simulaciones realizadas por la inteligencia artificial también le dan una ligera ventaja a Egipto. El argumento principal está en su recorrido durante la Fase de Grupos, donde logró mantenerse invicto en el Grupo G y mostró mejores respuestas ofensivas que en participaciones anteriores.

Además, el equipo africano llega con más variantes en ataque. Mohamed Salah volvió a entrenar tras una molestia muscular y, aunque su presencia como titular sigue siendo una incógnita, su disponibilidad modifica la preparación defensiva de Australia. A eso se suma Omar Marmoush, uno de los futbolistas señalados como amenaza por su capacidad para atacar espacios y generar remates.

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Australia, por su parte, llega con un perfil más físico y ordenado. El equipo dirigido por Tony Popovic avanzó desde un grupo exigente y busca una victoria histórica en una fase de eliminación directa mundialista. Su principal desafío será sostener el bloque defensivo y aprovechar transiciones rápidas.

Las bajas que pueden cambiar el partido

Uno de los factores que más pesan en el análisis previo está en las bajas. Australia no contará con Mathew Leckie ni Jacob Italiano, dos ausencias que reducen sus variantes ofensivas y su profundidad por banda.

Egipto también llega con dudas físicas, principalmente por el estado de Salah, pero el panorama es más alentador después de su regreso a los entrenamientos. Si el delantero tiene minutos, aunque sea desde el banco, puede cambiar el ritmo de un partido que se anticipa cerrado.

Quién es favorito para avanzar a Octavos de Final

La lectura general dice que Egipto es el favorito, pero por un margen corto. Las apuestas, las simulaciones y el contexto futbolístico apuntan hacia una clasificación africana, aunque Australia tiene argumentos para llevar el partido a un escenario incómodo.

El pronóstico más probable apunta a un duelo de pocos goles, con Egipto intentando asumir más la iniciativa y Australia esperando su momento para golpear de contragolpe. Es probable que el partido se defina con un solo gol o incluso en la tanda de penales.