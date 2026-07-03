¿HOY hay partido en México? Lo que dice el calendario del Mundial 2026™ sobre el viernes 3 de julio

Con la llegada de este viernes 3 de julio, los aficionados en nuestro país se hacen una pregunta obligada: ¿habrá actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio nacional el día de hoy? La respuesta corta es no en cuanto a sedes, pero sí en las pantallas a través de TV Azteca.

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El exigente calendario del Mundial 2026™ vive hoy el cierre definitivo de la vibrante ronda de dieciseisavos de final. Aunque el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara ya cumplieron con sus partidos asignados para esta fase de eliminación directa y el domingo 5 de julio se vivirá el último partido en el Estadio Ciudad de México con el duelo de la Selección Mexicana ante Inglaterra, la cartelera televisiva para México viene cargada de emociones con un encuentro de alto calibre entre Argentina vs Cabo Verde.

La cartelera completa para este viernes 3 de julio

La actividad comenzará temprano y se extenderá hasta la noche, abarcando estadios clave en los Estados Unidos. Aquí te dejamos los horarios oficiales en el tiempo del centro de México y el panorama de cada compromiso:

Australia vs. Egipto (12:00 hrs): El imponente Estadio de Dallas abre el telón de la jornada. Un duelo de estilos contrastantes donde los " Socceroos " buscarán imponer su físico ante el orden táctico y la velocidad del conjunto de los faraones.

El imponente abre el telón de la jornada. Un duelo de estilos contrastantes donde los " " buscarán imponer su físico ante el orden táctico y la velocidad del conjunto de los faraones. Argentina vs. Cabo Verde (16:00 hrs): El Estadio de Miam i será el epicentro de las miradas. La Albiceleste , comandada por Lionel Messi, salta como la gran favorita para avanzar de ronda, pero enfrente tendrá a unos " Tiburones Azules " que avanzaron invictos en la fase de grupos y quieren firmar la hazaña más grande del torneo. Este duelo contará con la transmisión de TV Azteca en televisión abierta.

El i será el epicentro de las miradas. La , comandada por salta como la gran favorita para avanzar de ronda, pero enfrente tendrá a unos " " que avanzaron invictos en la fase de grupos y quieren firmar la hazaña más grande del torneo. Este duelo contará con la transmisión de en televisión abierta. Colombia vs. Ghana (19:30 hrs): Para cerrar la jornada con broche de oro, el Estadio de Kansas City albergará un choque de poder a poder. El cuadro cafetero intentará hacer valer su condición de favorito ante el siempre peligroso y vertical combinado de las "Estrellas Negras" de Ghana.

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