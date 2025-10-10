¡De ESCÁNDALO! Equipo golea 10-0 a su rival en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se puso en marcha. Este jueves 9 de octubre, se disputaron ocho partidos arrojando dos empates.

Durante la Fecha 7, Austria tuvo como rival a San Marino, escuadra a la que golearon por marcador de 10-0 en la cancha del Estadio Ernst Happel. Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Stefan Posch, Konrad Laimer, Nikolaus Wurmbrand y un póker de Marko Arnautovic, le dieron la victoria al cuadro dirigido por Ralf Rangnick.

Entre otros resultados, Finlandia venció 2-1 a Lituania. Malta cayó en casa 4-0 frente a Países Bajos, Chequia y Croacia igualaron sin anotaciones, Escocia venció a Grecia 3-1, Islas Feroe derrotó a Montenegro 4-0 Chipre y Bosnia empataron 2-2 y Bielorrusia perdió ante Dinamarca 6-0.

Tras el marcador abultado de Austria ante San Marino, el equipo lidera el Grupo H con 15 puntos y una diferencia de goles de 17. Por su parte, San Marino permanece en el fondo de su grupo con registro de seis derrotas y una diferencia de goles de -27 en un sector que comparten junto a los austriacos, Bosnia y Herzegovina, Rumania y Chipre.

Eliminatorias de la UEFA, viernes 10 de octubre 2025

Kazajistán vs Liechtenstein

Bélgica vs Macedonia del Norte

Islandia vs Ucrania

Francia vs Azerbayán

Alemania vs Luxemburgo

Suecia vs Suiza

Irlanda del Norte vs Eslovaquia

Kosovo vs Eslovenia

