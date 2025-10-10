deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡De ESCÁNDALO! Equipo golea 10-0 a su rival en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Durante la jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Austria no tuvo piedad ante San Marino para sumar los tres puntos

Austria vs San Marino, Eliminatorias UEFA, Mundial 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

La Jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se puso en marcha. Este jueves 9 de octubre, se disputaron ocho partidos arrojando dos empates.

Te puede interesar: OFICIAL: Costa Rica anuncia la salida de su DT durante la Fecha FIFA

Durante la Fecha 7, Austria tuvo como rival a San Marino, escuadra a la que golearon por marcador de 10-0 en la cancha del Estadio Ernst Happel. Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Stefan Posch, Konrad Laimer, Nikolaus Wurmbrand y un póker de Marko Arnautovic, le dieron la victoria al cuadro dirigido por Ralf Rangnick.

Entre otros resultados, Finlandia venció 2-1 a Lituania. Malta cayó en casa 4-0 frente a Países Bajos, Chequia y Croacia igualaron sin anotaciones, Escocia venció a Grecia 3-1, Islas Feroe derrotó a Montenegro 4-0 Chipre y Bosnia empataron 2-2 y Bielorrusia perdió ante Dinamarca 6-0.

Tras el marcador abultado de Austria ante San Marino, el equipo lidera el Grupo H con 15 puntos y una diferencia de goles de 17. Por su parte, San Marino permanece en el fondo de su grupo con registro de seis derrotas y una diferencia de goles de -27 en un sector que comparten junto a los austriacos, Bosnia y Herzegovina, Rumania y Chipre.

Eliminatorias de la UEFA, viernes 10 de octubre 2025

  • Kazajistán vs Liechtenstein
  • Bélgica vs Macedonia del Norte
  • Islandia vs Ucrania
  • Francia vs Azerbayán
  • Alemania vs Luxemburgo
  • Suecia vs Suiza
  • Irlanda del Norte vs Eslovaquia
  • Kosovo vs Eslovenia

Te puede interesar: OFICIAL: Aldo De Nigris es CONVOCADO a la Selección Mexicana

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×