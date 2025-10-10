¡De ESCÁNDALO! Equipo golea 10-0 a su rival en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Durante la jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Austria no tuvo piedad ante San Marino para sumar los tres puntos
La Jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se puso en marcha. Este jueves 9 de octubre, se disputaron ocho partidos arrojando dos empates.
Durante la Fecha 7, Austria tuvo como rival a San Marino, escuadra a la que golearon por marcador de 10-0 en la cancha del Estadio Ernst Happel. Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Stefan Posch, Konrad Laimer, Nikolaus Wurmbrand y un póker de Marko Arnautovic, le dieron la victoria al cuadro dirigido por Ralf Rangnick.
Entre otros resultados, Finlandia venció 2-1 a Lituania. Malta cayó en casa 4-0 frente a Países Bajos, Chequia y Croacia igualaron sin anotaciones, Escocia venció a Grecia 3-1, Islas Feroe derrotó a Montenegro 4-0 Chipre y Bosnia empataron 2-2 y Bielorrusia perdió ante Dinamarca 6-0.
Tras el marcador abultado de Austria ante San Marino, el equipo lidera el Grupo H con 15 puntos y una diferencia de goles de 17. Por su parte, San Marino permanece en el fondo de su grupo con registro de seis derrotas y una diferencia de goles de -27 en un sector que comparten junto a los austriacos, Bosnia y Herzegovina, Rumania y Chipre.
Eliminatorias de la UEFA, viernes 10 de octubre 2025
- Kazajistán vs Liechtenstein
- Bélgica vs Macedonia del Norte
- Islandia vs Ucrania
- Francia vs Azerbayán
- Alemania vs Luxemburgo
- Suecia vs Suiza
- Irlanda del Norte vs Eslovaquia
- Kosovo vs Eslovenia
