Dónde y en qué estadio se juega el partido Austria vs Jordania en el Mundial 2026

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa y este martes nos regala un duelo de realidades opuestas en el Grupo J, el mismo que integra la Selección Argentina. Austria y Jordania se verán las caras en un encuentro determinante para las aspiraciones de ambos, buscando sumar sus primeros puntos en una zona donde cada unidad será vital para alcanzar los 16avos de final. El partido se disputará a partir de las 22.00 horas (hora del Centro de México) en el emblemático Estadio Bahía de San Francisco.

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Los caminos hacia el debut

Austria llega a esta edición del torneo tras 28 años de ausencia. Su clasificación directa fue una señal de la seriedad de su proyecto futbolístico actual, el cual buscará revalidar con un triunfo que los encamine hacia la siguiente fase. El equipo llega con confianza tras haber cerrado su preparación con una victoria por 1-0 ante Túnez, dejando sensaciones positivas de cara a su estreno oficial.

Selección Nacional de Austria se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026.|Pier Giavelli/Mexsport

Por el lado de Jordania, el desafío es monumental. El conjunto asiático parte como uno de los seleccionados con mayor dificultad en esta fase de grupos, habiendo sufrido resultados adversos en sus duelos de preparación: una dura derrota por 4-1 frente a Suiza y un 2-0 en contra ante Colombia. Para ellos, cualquier resultado positivo ante Austria sería calificado como una gesta histórica en su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA™.

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Detalles del encuentro

Partido: Austria vs. Jordania.

Competición: Copa Mundial de la FIFA™ (Fecha 1 - Grupo J).

Estadio: Bahía de San Francisco.

Horario: 22:00 de México.

Árbitro: Dahane Beida.

Probables formaciones

A pocas horas del inicio del desafío, los dos estrategas tienen en mente a los once que harán su presentación en el certamen deportivo más trascendental del año.

Austria: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Jordania: Abulaila; Al-Arab, Nasib, Obaid; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan y Fakhoury. DT: Jamal Sellami.

