¿Messi se cruza con Cristiano Ronaldo en la final? Una estrella del futbol dio su veredicto: “Lo firmo”

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, máximos referentes de las últimas décadas, se encuentran en la recta final de su carrera. Sin embargo, los amantes de este deporte sueñan con ver la última batalla entre el argentino y el portugués. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sería el escenario ideal. Al menos eso es lo que indica Vitinha, mediocampista luso y figura de PSG. "Si me decís que hay un Argentina vs Portugal en la final, lo firmo".

Desde la concentración de Portugal en Palm Beach, el volante admitió que el cruce de titanes sería el broche de oro perfecto, aunque rápidamente puso paños fríos ante la euforia: "La final está muy lejos, por lo que vamos a pensar primero en Congo y después podemos hablar un poco más adelante".

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Un privilegiado del fútbol moderno

Para Vitinha, el debate sobre quién es el mejor de la historia se resuelve con una convivencia diaria. El jugador portugués ha compartido cancha con ambas leyendas, una experiencia que califica como un hito personal. "Para mí haber jugado con los dos más grandes de la historia, Cristiano y Messi, es un placer enorme. Es algo que me va a marcar de por vida", confesó con admiración.

Más allá de los deseos personales de los jugadores, la selección de Portugal se prepara para un debut cargado de expectativa. Roberto Martínez lidera un plantel que muchos consideran el más talentoso en la historia del país, avalado por los títulos de la Eurocopa 2016 y las recientes Ligas de Naciones (2019 y 2025). Sin embargo, Vitinha se encarga de bajar los decibeles sobre el rótulo de "candidatos".

Vitinha jugó con ambos|Crédito: @PSG_inside / X

"Diría que somos aspirantes al título, tenemos un equipo muy fuerte, pero no somos favoritos. La clave está en la humildad, en ir partido a partido", explicó el campeón de la Champions League con el PSG.Para el volante, el talento acumulado no garantiza nada si no se acompaña de una mentalidad de trabajo constante: "Incluso diría que nunca hemos tenido una selección nacional como esta. Pero eso no significa nada en teoría; tenemos mucho potencial y debemos ponerlo en práctica".

Portugal hará su presentación oficial en la Copa Mundial de la FIFA™ este miércoles frente a la República Democrática del Congo, por el Grupo K. Será el primer paso de un camino que, para Vitinha y todo un país, tiene como objetivo final esa soñada corona que se les ha resistido históricamente.