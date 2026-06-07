Afición europea reacciona a la remodelación del Estadio Ciudad de México: “Un auténtico teatro del futbol”

A poco días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el templo máximo del balompié azteca ha vuelto a encender las pasiones globales. Tras concluir su ambicioso proceso de remodelación, un aficionado publicó en redes sociales un espectacular video panorámico que muestra la impecable cancha y la imponente estructura de sus gradas, definiendo al coloso bajo un concepto que rápidamente se volvió viral: es "un auténtico teatro del futbol".

La publicación desató una oleada inmediata de comentarios e interacciones a nivel internacional. Entre el debate digital, destacaron usuarios que manifestaron con nostalgia: "Lástima que no se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™", haciendo alusión a que el partido definitivo se celebrará en Estados Unidos. No obstante, otros aficionados aplaudieron las imponentes condiciones arquitectónicas y el legado del recinto, sentenciando: "Es el resultado cuando le das un torneo a un país que realmente se preocupa por el futbol".

A genuine footballing theatre. Look at it. 😍 https://t.co/xoMsAHgN7H — HLTCO (@HLTCO) June 7, 2026

El debut y el calendario de partidos del estadio Ciudad de México

Bajo su denominación oficial para la justa, el Estadio Ciudad de México vivirá su gran debut en este torneo el próximo jueves 11 de junio a las 13:00 horas. El partido inaugural marcará un hito sin precedentes en la historia del deporte, enfrentando a la Selección Mexicana contra su similar de Sudáfrica en medio de una ceremonia de apertura que promete ser espectacular.

Para esta edición de 2026, el coloso de Santa Úrsula albergará un total de 5 partidos mundialistas, distribuidos de la siguiente manera:

3 encuentros de la Fase de Grupos (incluyendo dos compromisos de la Selección Mexicana ).

(incluyendo dos compromisos de la ). 1 partido de Dieciseisavos de Final (30 de junio).

(30 de junio). 1 partido de Octavos de Final (5 de julio), el cual será el último choque del torneo en la capital.

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Un récord histórico absoluto del estadio Ciudad de México

La magia que transmite el inmueble en el video viral no es casualidad; está respaldada por ser el corazón histórico de los Mundiales. El Estadio Ciudad de México ostenta el récord absoluto como el recinto con más partidos de la Copa del Mundo albergados en toda la historia, acumulando 19 partidos mundialistas entre las legendarias ediciones de 1970 y 1986. Con los cinco duelos programados para esta edición, el mítico césped llegará a la impresionante cifra de 24 partidos históricos, consolidándose como el único estadio del planeta en ser tres veces mundialista. El "teatro" está listo para su tercera y más espectacular función.

