Con auto nuevo el E-Prix Ciudad de México, 14 de enero

La Fórmula E presentó el E-Prix de la Ciudad de México que tendrá como atractivos principales ser la primera carrera de la temporada 9, el cual se celebrará el sábado 14 de enero del 2023, además será la pista donde debute en competencia el nuevo auto Gen III.

Resumen: E-Prix de Seúl R16 | Formula E

El E-Village seguirá siendo una parte fundamental del día del evento, este año se pondrá especial atención a los jóvenes, pero, se continuarán con las actividades que han hecho de la celebración del E-Prix una gran experiencia familiar, habrá conciertos, karts eléctricos, actividades infantiles, gastronomía y algunas sorpresas más. En la música, el grupo principal será un dueto confirmó Álvaro Buenaventura, Director Regional America Latina de la FÍA ABB Fórmula E.

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“Es un dúo musical femenino, proveniente de Australia llamado, NERVO. NERVO es ahora mismo un dueto que está, aquí las tenemos, son unas chicas estupendas que vienen exclusivamente para la carrera de la Fórmula E”

Los boletos para el 14 de enero ya están a la venta, en la primera fase tienen un costo de 250 pesos y se espera que de nueva cuenta el Autódromo de Los Hermanos Rodríguez este lleno con los más de 40 mil asistentes.

Diferencias entre el Gen II y el Gen III

El Gen III tiene la tecnología más avanzada y podrá generar durante una carrera hasta el 40% de la energía que consuma durante el E-Prix. El auto de nueva generación es 100 kilos más liviano, puede llegar a alcanzar velocidades de 320 kilómetros por hora y para Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E hay dos cosas en los que está categoría sobresale con esta tecnología que después estará en los autos de serie.

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“Tanto en la autonomía como en la eficiencia la Fórmula E juega un papel importantísimo”

Para la nueva temporada habrá tres marcas nuevas y que se integran al campeonato, así lo ratificó Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E:

“Los equipos nuevos son Maserati, McLaren y ABT, y con eso cumplimos los 12 equipos”: Alberto Longo, co-fundador de FIA Formula E.

El Mexico City E-Prix 2023 toma forma para que este 14 de enero de 2023 el mundo voltee al Autódromo de los Hermanos Rodríguez a ver rodar el nuevo auto lucha contra el cambio climático.

