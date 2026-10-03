OFICIAL: Autoridades suspenden el Clásico Regio por fuertes tormentas en Nuevo León; el estadio queda inundado

Este viernes 2 de octubre del 2026, ha sido suspendido el Clásico Regio entre los Auténticos Tigres y los Borregos Campus Monterrey de la ONEFA que iba a disputarse en el Estadio Gaspar Mass debido a la fuerte lluvia que se encuentra azotando a Nuevo León y ha provocado que el inmueble quede totalmente inundado.

Así el estado Gaspar Mass la madrugada de este viernes con las intensss lluvias.

El caucho dificulta el drenaje del agua. pic.twitter.com/XIkNWAgZm7 — Sebastián Moreno (@sebasfootball) October 3, 2026

Universidad Autónoma de Nuevo León confirma la suspensión del Clásico Regio

La Universidad Autónoma de Nuevo León dio a conocer la decisión en sus redes sociales con un comunicado en el que reveló que se tomó la decisión priorizando la integridad de los dos equipos y aficionados. Ambas instituciones aceptaron la decisión y se concentrarán para continuar con sus calendarios y la nueva fecha del juego será dado a conocer más adelante.

"La Universidad Autónoma de Nuevo León, en estrecha coordinación con las autoridades del Tecnológico de Monterrey y la ONEFA, informa a la comunidad universitaria, a la afición y al público en general que:

El encuentro correspondiente a la Jornada 5 de la Liga Mayor entre los Auténticos Tigres y los Borregos Campus Monterrey programado para disputarse en el Estadio Gaspar Mass, queda formalmente suspendido para este fin de semana. Se confirma de manera definitiva que el partido no se disputará hoy viernes 2 de octubre ni durante los días subsecuentes de este fin de semana.

Priorizando la integridad de los atletas, staff y aficionados ante las condiciones climáticas actuales, ambas instituciones han determinado que ambos representativos se concentren de inmediato en sus compromisos y preparación para encarar la Jornada 6, atendiendo a sus respectivos calendarios de competencia regular.

La nueva fecha para la realización de esta edición del Clásico Regio Estudiantil será reprogramada para fechas posteriores, la cual se definirá en común acuerdo con la ONEFA y se dará a conocer oportunamente a través de nuestros canales oficiales.

Agradecemos su comprensión y reiteramos el llamado a la comunidad a mantenerse informada por vías institucionales".