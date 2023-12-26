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Fútbol

Azteca Deportes transmitirá la temporada 10 de la Formula E

La Fórmula E recarga sus pilas y está de regreso con la temporada 10, que arranca en la Ciudad de México a través de las pantallas de Azteca Deportes

Los mejores momentos del E-Prix de Portland de la Formula E
La Formula E celebra la ronda 12 del Campeonato Mundial en su Temporada 9 y su primera visita a la ciudad de Portland.|Formula E

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Se acabó la espera y la Temporada 10 de la Fórmula E está a punto de comenzar. Por segundo año consecutivo, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México será la flamante sede de la carrera inaugural de la máxima categoría del automovilismo eléctrico, que podrás ver totalmente en vivo a través de las pantallas de TV Azteca Deportes.

Se espera que esta temporada sea tan disputada como las anteriores, y está por verse si Nyck de Vries, que regresa a la categoría con Mahindra después de su paso por la Fórmula 1, puede volver a posicionarse como uno de los pilotos favoritos.

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Además hay cambios en los asientos respecto al año pasado, en el cual el británico Jake Dennis se coronó por primera vez como Campeón Mundial. Tanto él como las nuevas incorporaciones querrán demostrar de qué están hechas.

Dónde ver el E-Prix de la CDMX 2024

El E-Prix de la CDMX abrirá el telón de la temporada 10 de la Fórmula E, que será la segunda campaña con el nuevo automóvil Gen2, el más veloz y efectivo del mundo de los autos eléctricos.

El piloto de Andretti, Jake Dennis ganó el último compromiso disputado en este circuito, el año pasado, y llega como uno de los favoritos para volver a coronarse en la capital mexicana, pero no será sencillo, pues los últimos tres ganadores en este país han sido pilotos distintos, lo que habla de lo complicado que es ligar triunfos en un campeonato tan reñido.

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Podrás disfrutar la carrera totalmente en vivo este sábado 13 de enero en punto de las 2PM a través del canal de televisión abierta A más, y en plataformas digitales a través de aztecadeportes.com, nuestra app oficial, y nuestras redes sociales de Facebook, Youtube, y Tik Tok Live.

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