Ciudad de México. – La compañía “Sensor Tower” estimo que desde el 2016 que se lanzó el juego al mercado, se han sumado 3 billones de dólares en compras alrededor del mundo.

Los jugadores de Estados Unidos son los que más han invertido, formando parte de un 30.8% de los ingresos totales con una cantidad aproximada de $925.4 millones de dólares. Alemania es el segundo lugar con $266.7 millones y China ha invertido $204 millones hasta la fecha.

Hablando de la Google Play Store, según la empresa de análisis “Sensor Tower”, los ingresos provenientes de ahí son de 1.4 billones.

La App Store de Apple por otro lado, forma 1.6 billones de ganancias, un 52.4% del total de las ganancias de clash royale, uno de los esports de mobile más sonados de los últimos meses.

|SuperCell

El jugador promedio de clash royale gasta una cantidad de aproximadamente de $6.40 dólares por descarga según Sensor Tower.

Las ganancias de Clash Royale han decaído desde el 2017 que hicieron una cantidad de $950 millones. Los usuarios aún siguen gastando mucho dentro del juego, aun así, su lugar en las posiciones de apps más descargadas se sitúa en el puesto 63 el mes pasado.

Clash royale es el segundo juego más exitoso de Supercell en términos de gastos del usuario. Clash of clans es el primer lugar, el juego “Hay Day” ha generado $1.4 billones de dólares, “Boom Beach” lleva una cuenta de $887 millones y el último juego que sacaron al mercado “Brawl Stars” ha generado $757 millones.

¿Estos números no están nada mal para ser un juego de celular no?

