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Pokémon GO anuncia su próximo evento temático de fantasmas para Halloween

¿Estás listo para atrapar a todos los Pokémon fantasma en el evento totalmente novedoso para el día de Halloween? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber del Pokémon Go Halloween,

Pokémon go halloween
|Cortesía PokémonGO

Escrito por: Azteca Deportes

El pasado 15 de octubre, Pokémon GO a tráves de su cuanta oficial de twitter reveló que tendrán un evento tematico para el próximo 25 de octubre de las 8:00 a las 22:00, hace apenas unas horas fijaron un tuit en le que alertan a todos los entrenadores a estar preparados para el evento.

Características del Pokémon Go Halloween

¡Drifloon aparecerá con más frecuencia en estado salvaje! Si tienen suerte, tal vez encuentren uno variocolor.
¡Habrá una Investigación temporal exclusiva solo durante el evento!
Completen las tareas de investigación de campo exclusivas del evento para encontrar Pokémon de tipo Fantasma y ganar Megaenergía de Gengar.

Además de que habrá un bonus durante este evento, ganarán PX adicional al atrapar Pokémon con buenos, grandes y excelentes lanzamientos de bolas curvas.

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