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Primer día en el evento de Pokémon Go Fest 2020

Se alcanzan los 3 bonos unlock en primer día del Pokémon Go Fest 2020

Pokémon
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Escrito por: Azteca Deportes

Hace apenas unos días los encargados del torneo del Pokémon Go Fest 2020 anunciaban ciertos objetivos y consejos que ayudarían a conseguir las diferentes formas de desbloquear los desafíos del pasado fin de semana.

Para nuestra sorpresa resultó que la la comunidad del mundo Pokemón alcanzó hasta el último bono de ultra desbloqueo para las próximas tres semanas que comenzarán a finales de este mes, sorprendentemente en tan solo el primer día del Pokémon Go Fest 2020.

La semana de bonificación Ultra Unlock verá sus inicios a partir del próximo 31 de julio al 7 de agosto con la semana Dragón, posteriormente se dará paso a la semana Enigma del 7 de agosto al 14 del mismo mes, y la semana de bonificación Ultra Unlock tendrá su fin del 14 al 17 de agosto con la semana Unova.

Un total de 32 desafíos fueron los que se presentaron a los entrenadores y como resultado, 24 de estos se completaron en el primer día de la competición. Por esta razón los tres bonos han sido desbloqueados.

Por: Raúl Núñez

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