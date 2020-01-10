Gamefreak muestra los primeros DLC para Espada y Escudo

Ciudad de México.- Dentro del Nintendo Direct Gamefreak dió un adelanto de los primeros DLC para las versiones Espada y Escudo de Pokémon, que llegarán bajo el nombre de Isla de la Armadura y Nieves de la Corona.

En el primer vistazo que Gamefreak ofreció, se puede ver que ambas expansiones se desarrollarán en distintas zonas de la región de Galar, la Isla de la Armadura estará ubicada en una isla paradisiaca, donde aparecerán los 3 iniciales que muchos conocimos cuando pokémon Rojo y Azul salió al mercado, junto con sus versiones Gigamax. En las Nieves de la Corona habrá que explorar ruinas cubiertas de nieve, donde se podrán encontrar al trío legendario de Hoenn y a las aves legendarias de Kanto, de las que se pueden ver los aspectos que tendrán en Galar, en ambas expansiones varios pokémons que aparecieron en generacioes anteriores volverán para poder ser capturados y formar parte del equipo definitivo.

Ambos pases de expansiones llegarán a mediados y finales del año, y habrá que adquirir las correspondientes a las versiones Espada y Escudo para poder jugarlos.