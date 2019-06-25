¡Argentina se lleva a casa el trofeo del Magic: The Gathering Mythic Championship III!

El fin de semana se llevó a cabo uno de los torneos más importantes de Magic: The Gathering Arena, la versión digital del famoso juego de estrategia de cartas de Wizards of the Coast que muchos llegaron a jugar en su adolescencia.

Treinta y dos jugadores de la Magic Pro League y treinta y seis retadores clasificados a través de MTG Arena fueron reunidos en el Mandalay Bay Convention Center en Las Vegas, Nevada para poner a prueba sus mazos favoritos en una ronda suiza, de los cuales solamente doce pasaron a la siguiente etapa de doble eliminación.

En el torneo hubo una fuerte presencia latina, contando con Paulo Vitor Damo, Carlos Romao, Patrick Fernandez y Lucas Esper Berthoud de Brasil; Luis Salvatto y Matías Leveratto de Argentina, y de México Montserrat García Ayensa.

Finalmente, los cuatro mejores jugadores de los sesenta y ocho iniciales se enfrentaron en un bracket de doble eliminación, en el cual el argentino Matías Leveratto levantó la copa con la ayuda de un mazo Simic Nexus, jugador que clasificó al torneo a través de los rangos del juego.

Una vez asegurado el top 4, Matías derrotó a Brad Nelson acomodándose fácilmente en el bracket superior. Sin embargo, Nelson volvería a encontrarse al ahora campeón en la gran final.

Aunque el argentino tenía un punto extra en la gran final como recompensa por haber llegado limpio, llevarse el triunfo ulterior no fue nada sencillo para él, pues perdió la primera partida del mejor de tres, obligándolo a tener que ganar dos partidas más seguidas o irse a casa con el segundo lugar.

Con unas partidas llenas de tensión y con un poco de suerte, finalmente pudo lograrlo, asegurando en el bolsillo $100,000 dólares y 50 Puntos Míticos, así como la invitación automática para el Magic:The Gathering World Championship V que se llevará a cabo en diciembre.

Felicidades a Matías y a toda Latinoamérica por esta gran victoria.

Fuente: https://magic.wizards.com/en/events/premierplay/mythicseries/2019MC3