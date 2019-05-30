Blizzard anuncia la Copa América de Starcraft 2

Después de meses de incertidumbre para la región Latinoamericana, Blizzard anunció el día de hoy la Copa América 2019 de Starcraft 2 por séptimo año consecutivo, que albergará al mejor talento latino de este juego.

Este año la Copa América contará con tres temporadas, cada una tendrá clasificatorias abiertas a todos aquellos aspirantes de América Latina, donde los seis mejores jugadores asegurarán su lugar en la fase de grupos. Las temporadas de la Copa América tendrán una bolsa de premios de $10,000 dólares. Las dos primeras también entregarán puntos del circuito WCS, además de cupos directos en WCS Verano y WCS Otoño para los dos finalistas de cada temporada, respectivamente.

El WCS, o World Championship Series, es un evento anual que permite a los jugadores de todo el mundo mostrar sus habilidades en Starcraft 2. Está dividido en dos torneos diferentes: WCS Korea y WCS Circuit, donde los jugadores pueden competir para acumular puntos WCS y la bolsa de premios de más de dos millones de dólares distribuida en ambos torneos.

Al final de cada año, los ocho jugadores con más puntos del WCS Korea y del WCS Circuit son invitados a las Finales Globales del WCS, donde se disputan por una bolsa de premios de más de $500,000 dólares. Es por esta razón que los competidores deben mostrar excelencia en los torneos de estos circuitos a lo largo de _todo el año_.

Actualmente, el jugador mexicano SpeCial se encuentra en el puesto número 4 de la tabla global con 1925 puntos, siguiendo de cerca al joven talento italiano Reynor, el estadounidense Neeb, y la leyenda europea Serral.

Sin duda alguna, estamos ansiosos por volver a ver en acción todo el talento que tienen algunas grandes figuras latinas de Starcraft 2 como SpeCial, Kelazhur, Cham y JimRising.

Si quieres probar el nivel de tus habilidades en este juego en contra otros grandes competidores, inscríbete aquí:

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