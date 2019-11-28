Blizzard presenta a Alamuerte

Ciudad de México.- Heroes of the Storm (HotS) es un “MOBA” donde varios personajes pertenecientes a los diversos títulos y sagas de Blizzard como Overwatch, Diablo, World of Warcraft o Starcraft pelean por equipos para hacerse con el Nexo.

Presentación de héroe: Alamuerte (subtítulos ES)

En esta ocasión Blizzard ha decidido introducir a una de las criaturas más poderosas y aterradoras dentro del universo de World of Warcraft, Alamuerte o Deathwing, también conocido como El Destructor, uno de los 5 dragones de aspecto de esa saga, por lo que Blizzard ha presentado las habilidades con las que llegará la bestia alada al Nexo.

Alamuerte contará con dos formas de juego, dependiendo la forma elegida sus habilidades dentro del combate cambiarán, además podrá volar por el mapa para caer sobre el enemigo y aplastarlos con sus ataques, si bien puede convertirse en un oponente imparable, no recibe ningún efecto que le pueda proporcionar un aliado, como sanación o incremento de su daño, por lo que estos serán aspectos que tendrá que tener en cuenta el jugador que elija ingresar al Nexo con El Azote Negro de World of Warcraft.