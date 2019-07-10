¡Clash Royal League West vio enfrentarse a los mejores del mundo!

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los torneos más importantes de los esports, el Clash Royal League West, donde se enfrentaron los mejores equipos del continente. Como Dignitas, Misfits, Team Liquid, NRG Esports, SK Gaming, CompLexity, Fnatic, Cream Esports y Team Queso.

Entre sus representantes había varios mexicanos. Como Adrián Piedra, Flash, DiegoE y el famoso Sergio Ramos, orgullo nacional y miembro de SK Gaming.

Clash Royal es un divertido y competitivo juego para celulares donde para ganar debes derribar las torres de tu rival por medio de tropas, construcciones y hechizos. En una contienda fugaz donde cada segundo y decisión marcará la diferencia.

En la gran final se enfrentaron SK Gaming contra Team Liquid, quien vino desde atrás y contra todo pronóstico se llevó la corona.

Pero los retos no terminan para nuestro compatriota Sergio Ramos ya que los tres primeros lugares se ganaron la oportunidad de viajar al World Cyber Games que se celebrarán del 18 al 21 de julio en Xi´an, China. Donde competirán contra los tres equipos calificados de esa nación y los tres mejores equipos del resto de Asia.

El WCG es un evento global, que inició en el año 2000. Desde entonces ha sido reconocido como la competencia mundial más grande de los deportes electrónicos.

Así que la verdadera competencia apenas comienza. ¿Quién se llevará el título mundial? Conoce los resultados

